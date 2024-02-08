У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є жертва (фото)

Унаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло юнака 2007 року народження

Учора пізно ввечері, 7 лютого, у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі. Загинув 16-річний підліток, з місця події було евакуйовано 100 людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

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Так, 7 лютого, о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі.

«На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 кв. м», – йдеться в повідомленні.

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Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло юнака 2007 року народження. Крім того, було в приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.

«Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку. На місце події була викликана вибухотехнічна служба», – додали в ДСНС.

Як зазначили вогнеборці, пожежу було локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого. До ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю 7 лютого уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Також ДСНС врятувала дітей з постраждалого будинку в Києві. Коли пролунав вибув, Данило разом із 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали. Його батьки у цей час були на роботі. Рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій змогли дістатися до їхньої квартири пообіді, коли полум'я вже локалізували.