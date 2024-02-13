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У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми
Унаслідок вибуху постраждали двоє людей
фото: поліція Чернігова

Поліція встановлює обставини інциденту

Сьогодні, 13 лютого у Чернігові  пролунав вибух усередині легкового авто, де перебувало двоє людей. Про це повідомляє поліція Чернігівської області в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, інформація про вибух в автомобілі в одному з мікрорайонів Чернігова надійшла близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, – чоловік і жінка. Їх госпіталізували.

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Поліція встановлює обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано 34-річного водія. За інформацією місцевого телеканалу «11 канал», постраждалому чоловіку відірвало ногу.

Тим часом, у тимчасово окупованому Бердянську підірвано автомобіль місцевої колаборантки. 

Теги: автомобіль вибух Чернігів

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