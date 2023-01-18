У Броварах оголошено триденну жалобу
19, 20 та 21 січня оголошені днями жалоби у Броварській громаді
У зв'язку із сьогоднішньою катастрофою вертольота у Броварах оголошено триденну жалобу. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
«У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені днями жалоби у нашій громаді. Чорний день. Немає слів, щоб передати біль від втрати. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Легких хмаринок маленькому янголу Міланці. Царство небесне та вічна пам'ять усім загиблим», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.
Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.
Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.
Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.
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