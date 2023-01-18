На дитячий садок у Броварах упав гелікоптер з керівництвом МВС

19, 20 та 21 січня оголошені днями жалоби у Броварській громаді

У зв'язку із сьогоднішньою катастрофою вертольота у Броварах оголошено триденну жалобу. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

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«У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені днями жалоби у нашій громаді. Чорний день. Немає слів, щоб передати біль від втрати. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Легких хмаринок маленькому янголу Міланці. Царство небесне та вічна пам'ять усім загиблим», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

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МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

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Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.