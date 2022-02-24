Росія планує скинути і замінити керівництво України – Пентагон

Штати вважають, що наступ РФ спрямований на те, щоб «обезголовити» український уряд і встановити власне управління

США пояснили, чому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ

Сполучені Штати Америки вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб «обезголовити» український уряд і встановити власне управління. Про це заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє Reuters.

За словами чиновника, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

«За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки», – сказав чиновник на умовах анонімності.

Як повідомлялося, сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна.

Раніше Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.

Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.