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    Росія планує скинути і замінити керівництво України – Пентагон

    Штати вважають, що наступ РФ спрямований на те, щоб &laquo;обезголовити&raquo; український уряд і встановити власне управління - Росія планує скинути і замінити керівництво України – Пентагон
    Штати вважають, що наступ РФ спрямований на те, щоб «обезголовити» український уряд і встановити власне управління
    скріншот з відео

    США пояснили, чому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ

    Сполучені Штати Америки вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб «обезголовити» український уряд і встановити власне управління. Про це заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє Reuters.

    За словами чиновника, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

    «За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки», – сказав чиновник на умовах анонімності.

    Як повідомлялося, сьогодні Байден оголосить нові санкції проти оточення Путіна.

    Раніше Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

    «Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.

    Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

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    Теги: Росія агресія політика напад Україна Пентагон
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    Росія планує скинути і замінити керівництво України – Пентагон