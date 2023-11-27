Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру

Киянин пересувався вулицями міста у комендантську годину та провокував конфлікти з військовими

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

СБУ задокументувала у Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією Сил оборони.

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Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями. Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Facebook, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

Деструктивний контент «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогеру про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

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Оскільки фігурант не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.