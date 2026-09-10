Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщині під час пожежі загинула 86-річна жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщині під час пожежі загинула 86-річна жінка
Займання господарської будівлі сталося в селі Сухоліси на Білоцерківщині
фото: Національна поліція України

Фахівці з'ясовують причини пожежі

У Білоцерківському районі Київщини в одному з сіл загорілася господарська будівля. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 86-річної жінки. Причини займання та обставини трагічної події встановлюють ДСНС і поліція. Про це повідомляэ «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що займання господарської будівлі сталося в селі Сухоліси на Білоцерківщині.

Рятувальники ліквідували загоряння, але під час огляду приміщення було виявлено тіло жінки. Правоохоронці встановили особу загиблої, якою виявилась 86-річна місцева мешканка. Спеціалісти-криміналісти, які працювали на місці події, зафіксували наслідки загоряння.

«Результати дослідження про причини займання згодом до поліції нададуть працівники ДСНС», – йдеться у дописі.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у квартирі на вул. Довженка. Як з’ясувалося на місці події, власник квартири залишив увімкненою пральну машину та вийшов із помешкання. У квартирі залишилися троє котів.

Теги: пожежа Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала цієї ночі Київ та область ракетами
На Київщині є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури: загинула людина
20 серпня, 04:26
На Київщині триває встановлення всіх обставин події
На Київщині після детонації постраждали люди: прокуратура почала розслідування
29 серпня, 00:20
Голова громади загинув після російської атаки на Київщину
На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади
29 серпня, 10:34
Відносно батьків неповнолітніх поліцейські склали адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання обов’язків щодо виховання дітей
У Гостомелі підлітки зняли понад 150 шевронів з інсталяції до Дня Незалежності
27 серпня, 15:24
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня
4 вересня, 05:50
Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки
Росія атакувала Київщину під час візиту представників Трампа: є загиблі
5 вересня, 18:59
Пожежа на місці влучання внаслідок ворожої атаки. Київщина, 3 вересня 2026 року
Ворог завдав ударів по двох районах Київщини, є постраждалі (фото)
3 вересня, 10:00
Над місцем влучання у Броварах здіймається стовп диму
У Броварах після атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві
4 вересня, 10:05
Дим від пожежі, яка виникла у Броварах після атаки РФ
У Броварах погіршилася якість повітря
4 вересня, 10:57

Новини

Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua