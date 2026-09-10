На Білоцерківщині під час пожежі загинула 86-річна жінка

Займання господарської будівлі сталося в селі Сухоліси на Білоцерківщині

Фахівці з'ясовують причини пожежі

У Білоцерківському районі Київщини в одному з сіл загорілася господарська будівля. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 86-річної жінки. Причини займання та обставини трагічної події встановлюють ДСНС і поліція. Про це повідомляэ «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що займання господарської будівлі сталося в селі Сухоліси на Білоцерківщині.

Рятувальники ліквідували загоряння, але під час огляду приміщення було виявлено тіло жінки. Правоохоронці встановили особу загиблої, якою виявилась 86-річна місцева мешканка. Спеціалісти-криміналісти, які працювали на місці події, зафіксували наслідки загоряння.

«Результати дослідження про причини займання згодом до поліції нададуть працівники ДСНС», – йдеться у дописі.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у квартирі на вул. Довженка. Як з’ясувалося на місці події, власник квартири залишив увімкненою пральну машину та вийшов із помешкання. У квартирі залишилися троє котів.