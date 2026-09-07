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З меню McDonald's у Києві та передмісті зникли популярні страви

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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З меню McDonald's у Києві та передмісті зникли популярні страви
Ресторан МакДональдз у Гатному
фото: пресслужба МакДональдз

Відвідувачі зауважують, що ситуація має локальний характер

У мережі Threads користувачі повідомляють про тимчасову відсутність окремих страв у ресторанах McDonald's. Зокрема, відвідувачі закладу у Гатному під Києвом та на Севастопольській площі у столиці пишуть про відсутність картоплі фрі та курячих нагетсів. Про це пише Главком.

Користувачка під ніком kv_9807 зазначила: «До вашої уваги, Мак с. Гатне – їжа закінчилась, дівчинка сказала, нема поставок». Інші дописувачі також скаржаться на відсутність стандартних позицій. «Зайшла в Мак на Севастопольській і немає ну ні нагетсів, ні картоплі фрі», – пише Анжеліка Гончаренко.

Користувачка Тредсу пише про відсутність картоплі-фрі та нагетсів к Гатному
Користувачка Тредсу пише про відсутність картоплі-фрі та нагетсів к Гатному
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Допис у мережі Тредс
Допис у мережі Тредс
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З меню McDonald's у Києві та передмісті зникли популярні страви фото 1
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Меню в McDonald's у Гатному: відвідувачі повідомляють про відсутність окремих позицій
Меню в McDonald's у Гатному: відвідувачі повідомляють про відсутність окремих позицій
скриншот

Однак відвідувачі зауважують, що ситуація має локальний характер. «Не нагнітайте. В Гатному часто нема чогось... Поруч у Крюківщині все є в наявності і все ок», – заспокоює користувачка katia_levik.

Користувачка Тредсу derry_world пише, що позиції у меню відсутні, зокрема, через часті тривоги
Користувачка Тредсу derry_world пише, що позиції у меню відсутні, зокрема, через часті тривоги
скриншот

Ймовірною причиною обмежень є часті повітряні тривоги. Під час загрози заклади зачиняються, що ускладнює постачання та призводить до списання продукції. За словами працівниці мережі derry_world, через тривоги з меню тимчасово прибрали деякі позиції, оскільки викидали більше продукції, ніж продавали, і радить набратися терпіння до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, ресторан «МакДональдз» у селі Гатне Фастівського району (провулок Одеський, 10) було відкрито 17 грудня 2025 року. На момент відкриття він став 119-м працюючим закладом мережі в Україні. Ресторан розташований поруч із трасою Е95, неподалік від виїзду з Києва біля Теремків — на одному з головних транспортних напрямків столиці.

Як повідомлялося, протягом серпня та перших чисел вересня 2026 року Росія перейшла до цілеспрямованого нищення цивільних логістичних та складських комплексів на Київщині. Окупанти масовано застосовують хвилі реактивних безпілотників, крилатих і балістичних ракет, атакуючи інфраструктуру найбільших українських та міжнародних компаній. 

До слова, McDonald's Україна з липня 2026 року почав роботу як окремий ринок в міжнародній структурі компанії. До цього, в період з 2022 року, український ринок управлявся спільною структурою з Чехією та Словаччиною.

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Теги: Київщина McDonald's

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