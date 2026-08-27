На Київщині через тривоги затримується низка приміських поїздів (перелік)

В «Укрзалізниці» наголошують, що в разі підвищеної небезпеки поїзди зупинятимуть

Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не чекати на прибуття рейсів на платформах, а перебувати в укриттях або на безпечній відстані від залізничної інфраструктури

У середу, 27 серпня, з безпекових міркувань та через тривалі повітряні тривоги із затримками курсує низка приміських поїздів київського напрямку. Про це повідомила «Укрзалізниця», інформує «Главком».

Перелік рейсів, що прямують до Києва або через область із затримками:

№6905 Ніжин – Київ-Волинський – затримка 3 год. 50 хв.

№6903 Ніжин – Київ-Волинський – затримка 3 год. 35 хв.

№6002 Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) – затримка 3 год. 07 хв.

№6902 Київ-Волинський – Ніжин – затримка 3 год.

№881 Гребінка – Київ-Пас. – затримка 2 год. 37 хв.

№6722/6721 Миронівка – Київ-Пас. – затримка 2 год.

№6204/6012 Козятин-1 – Київ-Пас. – затримка 47 хв.

№893 Конотоп-Пас. – Київ-Пас. (Північна) – затримка 30 хв.

№6610 Коростень – Борщагівка – затримка 30 хв.

В «Укрзалізниці» наголошують, що в разі підвищеної небезпеки поїзди зупинятимуть. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не чекати на прибуття рейсів на платформах, а перебувати в укриттях або на безпечній відстані від залізничної інфраструктури (понад 100 метрів).

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у Києві вже вчетверте від початку доби було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу використання російських БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.