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Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні
Ворог знищив центральний склад і тони продукції
фото: пресслужба компанії Liqui Moly Ukraine

Команда Liqui Moly вже працює над відновленням поставок

Внаслідок російського удару у ніч проти 5 серпня 2026 року вигорів центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine, яка постачає в Україну моторні оливи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

«Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем. Найголовніше – наші співробітники в безпеці, ніхто не постраждав. Життя людей – безцінне», – говориться у повідомленні.

У компанії повідомили, що ворог знищив тони продукції, але команда Liqui Moly вже працює над відновленням поставок.

«Ми перегруповуємося, налагоджуємо нові шляхи доставки та зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 26 людей, із яких 16 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула. 

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Теги: Київ бізнес обстріл Київщина

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