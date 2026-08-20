Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 20 серпня: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 20 серпня: адреса
Наметове містечко біля будинку, який постраждав внаслідок обстрілу Києва 20 серпня 2026 року
фото: поліція Києва

Кияни, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані, мають право на державну та міську фінансову підтримку

У Солом’янському районі столиці запрацював оперативний штаб для надання допомоги мешканцям, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок ворожої атаки 20 серпня. Про це повдомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

На місці чергують медики, психологи, соціальні працівники та представники поліції.

Штаб у Солом’янському районі

Локація облаштована на базі школи № 69 за адресою: вул. Донецька, 25.

  • Контактний телефон: 097-532-09-79 (Євгенія).
  • Контакти соціальних менеджерів району: 093-471-89-34, 097-532-09-79, 097-917-18-30, 093-986-96-24.

У штабі постраждалі можуть  перепочити, випити гарячого чаю, отримати психологічну, юридичну чи медичну допомогу, консультації щодо подальших дій та сприяння в оформленні втрачених документів. Окрім цього, тут приймають заяви на матеріальну компенсацію за пошкоджене майно.

Допомога для жителів Святошинського району

Мешканці Святошинського району, житло яких постраждало від обстрілу, можуть подати документи на матеріальну допомогу за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Заяви приймають в Управлінні соціальної та ветеранської політики Святошинської РДА (вул. Гната Юри, 14-Б).

Корисні контакти:

  • Питання матеріальної допомоги: 044-405-92-60
  • Юридична підтримка (БФ «Право на захист», пн–пт з 9:00 до 17:00): 099-507-50-90, 068-507-50-90
  • Додаткові консультації: 093-507-50-90

На які компенсації та виплати розраховувати постраждалим

Кияни, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані, мають право на державну та міську фінансову підтримку.

Державна програма «єВідновлення»:

  • До 350 тис. грн – за пошкоджені квартири.
  • До 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. (Кошти призначені на придбання будівельних матеріалів чи оплату ремонтних робіт).

Допомога з міського бюджету Києва:

  • 10 000 грн – одноразова виплата за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам».
  • 40 000 грн – одноразова допомога для тих, хто потребує термінового тимчасового відселення.
  • 20 000 грн щомісячно (терміном до 12 місяців) – виплата для осіб, які змушені тимчасово проживати в іншому місці через руйнування або пошкодження житла.

Заяву на щомісячну допомогу для тимчасового відселення можна подати онлайн через Портал послуг.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби. 

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. 

Теги: Київ документи житло гуманітарна допомога майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зрізані дерева у парку на Теремках, 7 серпня 2026 року
Влада Києва нищить столітні дуби. Які закони порушено на Теремках
15 серпня, 09:45
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
18 серпня, 03:49
Перед грозою: небо над Києвом затягло важкими хмарами
На Київ насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
24 липня, 12:09
Пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад рейсів на офіційному сайті кільцевої
Київська електричка тимчасово змінює розклад: перелік скасованих рейсів
28 липня, 15:52
Затриманому чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
У Києві затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану
31 липня, 12:15
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00
Тоні за святковим сніданком
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
8 серпня, 17:52
Церква запрошує вірян долучитися до спільної молитви та разом відзначити визначну ювілейну дату української духовної святині
Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя
14 серпня, 12:03
Парк імені Івана Багряного належить до природно-заповідного фонду місцевого значення
Прокуратура вимагає від мерії Києва встановити межі парку імені Івана Багряного
Вчора, 13:35

Новини

Столична влада проводить перепис людей, які потребуватимуть захисту під час блекаутів: деталі
Столична влада проводить перепис людей, які потребуватимуть захисту під час блекаутів: деталі
«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни
«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни
У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 20 серпня: адреса
У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 20 серпня: адреса
Поблизу гіпермаркету на столичних Позняках виявлено боєприпас від ракети Х-101 (фото)
Поблизу гіпермаркету на столичних Позняках виявлено боєприпас від ракети Х-101 (фото)
Ліквідація наслідків атаки на Київщину: рятувальники показали ситуацію на об'єктах (фото)
Ліквідація наслідків атаки на Київщину: рятувальники показали ситуацію на об'єктах (фото)
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 27 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 27 хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
82K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
80K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua