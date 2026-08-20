У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 20 серпня: адреса

Наметове містечко біля будинку, який постраждав внаслідок обстрілу Києва 20 серпня 2026 року

Кияни, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані, мають право на державну та міську фінансову підтримку

У Солом’янському районі столиці запрацював оперативний штаб для надання допомоги мешканцям, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок ворожої атаки 20 серпня. Про це повдомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

На місці чергують медики, психологи, соціальні працівники та представники поліції.

Штаб у Солом’янському районі

Локація облаштована на базі школи № 69 за адресою: вул. Донецька, 25.

Контактний телефон: 097-532-09-79 (Євгенія).

Контакти соціальних менеджерів району: 093-471-89-34, 097-532-09-79, 097-917-18-30, 093-986-96-24.

У штабі постраждалі можуть перепочити, випити гарячого чаю, отримати психологічну, юридичну чи медичну допомогу, консультації щодо подальших дій та сприяння в оформленні втрачених документів. Окрім цього, тут приймають заяви на матеріальну компенсацію за пошкоджене майно.

Допомога для жителів Святошинського району

Мешканці Святошинського району, житло яких постраждало від обстрілу, можуть подати документи на матеріальну допомогу за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Заяви приймають в Управлінні соціальної та ветеранської політики Святошинської РДА (вул. Гната Юри, 14-Б).

Корисні контакти:

Питання матеріальної допомоги: 044-405-92-60

Юридична підтримка (БФ «Право на захист», пн–пт з 9:00 до 17:00): 099-507-50-90, 068-507-50-90

Додаткові консультації: 093-507-50-90

На які компенсації та виплати розраховувати постраждалим

Кияни, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані, мають право на державну та міську фінансову підтримку.

Державна програма «єВідновлення»:

До 350 тис. грн – за пошкоджені квартири.

До 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. (Кошти призначені на придбання будівельних матеріалів чи оплату ремонтних робіт).

Допомога з міського бюджету Києва:

10 000 грн – одноразова виплата за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам».

40 000 грн – одноразова допомога для тих, хто потребує термінового тимчасового відселення.

20 000 грн щомісячно (терміном до 12 місяців) – виплата для осіб, які змушені тимчасово проживати в іншому місці через руйнування або пошкодження житла.

Заяву на щомісячну допомогу для тимчасового відселення можна подати онлайн через Портал послуг.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.