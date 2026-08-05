Ворог вдруге атакував логістичний центр Novus: як працюватиме мережа

Масштаб руйнувань оцінюється

Сьогодні логістичний центр мережі супермаркетів Novus зазнав кількох прямих ракетних влучань. Незважаючи на масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта, серед співробітників та партнерів компанії загиблих немає – під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

У пресслужбі заявили, що це вже другий удар по логістичному центру, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів Novus. Наразі масштаб руйнувань ще оцінюється. На місці досі триває ліквідація наслідків атаки та пожежі.

Наразі команда працює над перерозподілом товарних запасів, аби зберегти безперервність роботи та забезпечити магазини всім необхідним. У компанії запевнили, що зроблять все можливе, аби покупці не відчули наслідків цієї атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 26 людей, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.

Внаслідок ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 14 людей, ще 22 особи отримали поранення. Зокрема, внаслідок масованої атаки РФ касетними боєприпасами було повністю знищено сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі на двох розподільчих центрах мережі «Сільпо». За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється.