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Атака на Київщину: кількість загиблих зросла до 14 осіб, понад 20 поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: кількість загиблих зросла до 14 осіб, понад 20 поранених
Інформація щодо потерпілих внаслідок атаки РФ 5 серпня уточнюється
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Підрозділи ДСНС працюють на семи локаціях у трьох районах області

Внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 14 людей, ще 22 особи отримали поранення. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком». 

Наразі підрозділи ДСНС працюють на семи локаціях у трьох районах області в умовах підвищеної небезпеки через ризик повторних ударів:

  • Броварський район: триває ліквідація масштабних пожеж складських будівель у Броварах, Великій Димерці, Квітневому та Перемозі.
  • Бучанський район: рятувальники гасять пожежу на складі у с. Чайки. Пожежу на території логістичного підприємства у с. Софіївська Борщагівка вже ліквідовано.
  • Фастівський район: пожежу транспортних засобів ліквідовано.
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Ліквідація пожеж на Київщині, спричинених атаками РФ
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Усім потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація щодо уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.

За даними медиків, одна людина загинула. У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.

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Теги: Київщина обстріл рятувальники поранення ДСНС пожежа

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