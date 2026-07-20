Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 20 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів, Міжнародний день Місяця та Всесвітній день стрибка. До кінця року залишається 164 дні. Православна церква вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі, преподобномученика Афанасія Берестейського та праведного Аарона, першосвященника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день шахів

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів. Саме цього дня 1924 року в Парижі була заснована Міжнародна шахова федерація (FIDE), що нині об'єднує майже 200 національних федерацій і проводить найпрестижніші світові турніри. Ініціативу започаткувати свято FIDE реалізувала у 1966 році за підтримки ЮНЕСКО, а у 2019 році Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 20 липня Всесвітнім днем шахів, підкресливши роль гри у розвитку освіти, культури, міжнародного діалогу та взаєморозуміння.

Свято покликане популяризувати шахи як інтелектуальний вид спорту, що розвиває логічне мислення, пам'ять, концентрацію та стратегічне планування. День відзначають турнірами, сеансами одночасної гри, освітніми заходами та відкритими змаганнями.

Україна також має багаті шахові традиції та виховала чимало відомих гросмейстерів і чемпіонів світу. З 2011 року 20 липня офіційно відзначають День шахів в Україні, покликаний популяризувати інтелектуальний спорт і вшанувати досягнення українських шахістів на міжнародній арені.

День відзначають турнірами, сеансами одночасної гри, освітніми заходами та відкритими змаганнями.

Міжнародний день Місяця

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день Місяця щороку відзначають 20 липня на честь історичної місії Apollo 11, під час якої у 1969 році Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця.

Свято було офіційно проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2021 році, щоб вшанувати досягнення людства в освоєнні космосу та заохотити міжнародне співробітництво в майбутніх місячних місіях. Дата також нагадує, що дослідження Місяця розпочалося ще раніше: у 1959 році радянська станція «Луна-2» першою в історії досягла його поверхні, а сьогодні над новими програмами працюють США, Європа, Японія, Китай, Індія та інші країни.

Міжнародний день Місяця покликаний популяризувати космічну науку, привернути увагу до сталого використання ресурсів супутника Землі та надихнути молодь на вивчення природничих наук і технологій. У різних країнах цього дня проводять лекції, наукові виставки, спостереження за Місяцем у телескопи, покази документальних фільмів і тематичні заходи, присвячені історії та майбутньому космічних досліджень.

Всесвітній день стрибка

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Також 20 липня щороку відзначають Всесвітній день стрибка. Це незвична міжнародна ініціатива, започаткована німецьким художником Торстеном Лаушманном у 2006 році. Автор ідеї запропонував мільйонам людей одночасно стрибнути, стверджуючи, що це нібито може змінити орбіту Землі й допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням, хоча наукових доказів такої можливості не існує.

Попри жартівливий характер задуму, свято привертає увагу до екологічних проблем і водночас популяризує фізичну активність, адже стрибки сприяють зміцненню м'язів, кісток і серцево-судинної системи. Цього дня охочі влаштовують активне дозвілля, стрибаючи на батуті, зі скакалкою або просто неба, поєднуючи спорт, розваги та турботу про здоров'я.

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Ілля

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

20 липня православні віряни вшановують пам'ять одного з найвідоміших старозавітних святих – пророка Іллі (ІХ ст. до Р. Х.). Він усе життя присвятив служінню єдиному Богові, викриваючи язичництво. За переказами, Ілля не помер, а був піднесений на небо живим у вогняній колісниці. Після Хрещення Русі він частково перебрав на себе риси Перуна і став вважатися володарем літніх громів та дощів.

Праведний Аарон, першосвященник

20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Цього ж дня церква згадує святого праведного Аарона (1451 р. до Р. Хр.) – старшого брата пророка Мойсея, який став першим старозавітним першосвященником. Він допомагав виводити єврейський народ з єгипетського полону та здійснював перші релігійні обряди в Скинії.

Також 20 липня відзначають Знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського (1649 рік).

Народні вірування та прикмети

  • Якщо день видався спекотним – осінь буде сухою.
  • Чути грім, але дощу немає – опадів найближчим часом не передбачається, а попереду буде тривала спека.
  • Гучний грім віщує довге й тепле літо, а якщо грім тихий або чується здалеку – очікується гарна погода.
  • Якщо гроза триває без дощу або вечір є тихим і зоряним – варто чекати сильної спеки.
  • Рясна ранкова роса свідчить про майбутній ясний і сонячний день.
  • Сонце, яке швидко з'являється з-за хмар після завершення дощу, обіцяє кілька сухих днів поспіль, а веселка – щедрий урожай.
  • Якщо комарів літає багато хмарами вдень – погода буде сонячною та ясною, проте інші прикмети пов'язують велику кількість комарів із наближенням грози.
  • Якщо взагалі немає дощу 20 липня – це свідчить про ймовірність подальшої шеститижневої посухи.
  • Північний вітер цього дня приносить похолодання, а південний – тривалу спеку.
  • Ранній спів півня вказує на ймовірну різку зміну погодних умов.

Що не можна робити сьогодні

  • Категорично заборонено купатися у водоймах (вважається, що після Іллі вода остигає і стає небезпечною через нечисту силу).
  • Не можна займатися важкою працею в полі та на городі, щоб не накликати негоду чи блискавку.
  • Не слід лихословити, сваритися та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Історичні події

  • 356 рік до н. е. – у ніч народження Олександра Македонського було спалено храм Артеміди в Ефесі.
  • 1031 рік – король Франції Генріх I був коронований у Реймсі.
  • 1810 рік – Колумбія проголосила незалежність від Іспанії.
  • 1871 рік – Британська Колумбія увійшла до складу Канади.
  • 1944 рік – відбувся невдалий замах на Адольфа Гітлера («Операція Валькірія»).
  • 1969 рік – космічний корабель Apollo 11 здійснив першу в історії людства посадку на Місяць.
  • 1976 рік – посадковий модуль Viking 1 здійснив першу успішну посадку на Марсі.
  • 2021 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 липня Міжнародним днем Місяця.

Іменини

День ангела 20 липня святкують: Ілля, Афанасій, Аарон.

Читайте також:

Теги: свято Україна релігія свята церква традиції Українська православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами
День бухгалтера 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 06:45
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський на спільній зустрічі у Києві
Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною
16 липня, 01:33
Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10
Воднева магістраль замість «Північного потоку»
Підрив «Північних потоків»: Офіс генпрокурора зробив важливу заяву
9 липня, 11:20
Лжепророки «русского міра» дадуть відповідь за зло
Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
6 липня, 12:32
Частина українських чоловіків ризикує втратити право на захист у ЄС
ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями
26 червня, 11:48
В Україні триває 1584-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року
26 червня, 08:37
Стрибки через багаття – один з найголовніших атрибутів свята Івана Купала
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
23 червня, 07:30
21 червня – День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння 2026: коли настане найдовший день року та які традиції з ним пов'язані
19 червня, 21:30

Суспільство

Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
Справжнє «5G по-російськи»: в Криму згадали про надійність таксофонів
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
184K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua