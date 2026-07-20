20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів, Міжнародний день Місяця та Всесвітній день стрибка. До кінця року залишається 164 дні. Православна церква вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі, преподобномученика Афанасія Берестейського та праведного Аарона, першосвященника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день шахів

Щороку 20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів. Саме цього дня 1924 року в Парижі була заснована Міжнародна шахова федерація (FIDE), що нині об'єднує майже 200 національних федерацій і проводить найпрестижніші світові турніри. Ініціативу започаткувати свято FIDE реалізувала у 1966 році за підтримки ЮНЕСКО, а у 2019 році Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 20 липня Всесвітнім днем шахів, підкресливши роль гри у розвитку освіти, культури, міжнародного діалогу та взаєморозуміння.

Свято покликане популяризувати шахи як інтелектуальний вид спорту, що розвиває логічне мислення, пам'ять, концентрацію та стратегічне планування. День відзначають турнірами, сеансами одночасної гри, освітніми заходами та відкритими змаганнями.

Україна також має багаті шахові традиції та виховала чимало відомих гросмейстерів і чемпіонів світу. З 2011 року 20 липня офіційно відзначають День шахів в Україні, покликаний популяризувати інтелектуальний спорт і вшанувати досягнення українських шахістів на міжнародній арені.

День відзначають турнірами, сеансами одночасної гри, освітніми заходами та відкритими змаганнями.

Міжнародний день Місяця

Міжнародний день Місяця щороку відзначають 20 липня на честь історичної місії Apollo 11, під час якої у 1969 році Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця.

Свято було офіційно проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2021 році, щоб вшанувати досягнення людства в освоєнні космосу та заохотити міжнародне співробітництво в майбутніх місячних місіях. Дата також нагадує, що дослідження Місяця розпочалося ще раніше: у 1959 році радянська станція «Луна-2» першою в історії досягла його поверхні, а сьогодні над новими програмами працюють США, Європа, Японія, Китай, Індія та інші країни.

Міжнародний день Місяця покликаний популяризувати космічну науку, привернути увагу до сталого використання ресурсів супутника Землі та надихнути молодь на вивчення природничих наук і технологій. У різних країнах цього дня проводять лекції, наукові виставки, спостереження за Місяцем у телескопи, покази документальних фільмів і тематичні заходи, присвячені історії та майбутньому космічних досліджень.

Всесвітній день стрибка

Також 20 липня щороку відзначають Всесвітній день стрибка. Це незвична міжнародна ініціатива, започаткована німецьким художником Торстеном Лаушманном у 2006 році. Автор ідеї запропонував мільйонам людей одночасно стрибнути, стверджуючи, що це нібито може змінити орбіту Землі й допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням, хоча наукових доказів такої можливості не існує.

Попри жартівливий характер задуму, свято привертає увагу до екологічних проблем і водночас популяризує фізичну активність, адже стрибки сприяють зміцненню м'язів, кісток і серцево-судинної системи. Цього дня охочі влаштовують активне дозвілля, стрибаючи на батуті, зі скакалкою або просто неба, поєднуючи спорт, розваги та турботу про здоров'я.

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Ілля

20 липня православні віряни вшановують пам'ять одного з найвідоміших старозавітних святих – пророка Іллі (ІХ ст. до Р. Х.). Він усе життя присвятив служінню єдиному Богові, викриваючи язичництво. За переказами, Ілля не помер, а був піднесений на небо живим у вогняній колісниці. Після Хрещення Русі він частково перебрав на себе риси Перуна і став вважатися володарем літніх громів та дощів.

Праведний Аарон, першосвященник

Цього ж дня церква згадує святого праведного Аарона (1451 р. до Р. Хр.) – старшого брата пророка Мойсея, який став першим старозавітним першосвященником. Він допомагав виводити єврейський народ з єгипетського полону та здійснював перші релігійні обряди в Скинії.

Також 20 липня відзначають Знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського (1649 рік).

Народні вірування та прикмети

Якщо день видався спекотним – осінь буде сухою.

Чути грім, але дощу немає – опадів найближчим часом не передбачається, а попереду буде тривала спека.

Гучний грім віщує довге й тепле літо, а якщо грім тихий або чується здалеку – очікується гарна погода.

Якщо гроза триває без дощу або вечір є тихим і зоряним – варто чекати сильної спеки.

Рясна ранкова роса свідчить про майбутній ясний і сонячний день.

Сонце, яке швидко з'являється з-за хмар після завершення дощу, обіцяє кілька сухих днів поспіль, а веселка – щедрий урожай.

Якщо комарів літає багато хмарами вдень – погода буде сонячною та ясною, проте інші прикмети пов'язують велику кількість комарів із наближенням грози.

Якщо взагалі немає дощу 20 липня – це свідчить про ймовірність подальшої шеститижневої посухи.

Північний вітер цього дня приносить похолодання, а південний – тривалу спеку.

Ранній спів півня вказує на ймовірну різку зміну погодних умов.

Що не можна робити сьогодні

Категорично заборонено купатися у водоймах (вважається, що після Іллі вода остигає і стає небезпечною через нечисту силу).

Не можна займатися важкою працею в полі та на городі, щоб не накликати негоду чи блискавку.

Не слід лихословити, сваритися та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Історичні події

356 рік до н. е. – у ніч народження Олександра Македонського було спалено храм Артеміди в Ефесі.

1031 рік – король Франції Генріх I був коронований у Реймсі.

1810 рік – Колумбія проголосила незалежність від Іспанії.

1871 рік – Британська Колумбія увійшла до складу Канади.

1944 рік – відбувся невдалий замах на Адольфа Гітлера («Операція Валькірія»).

1969 рік – космічний корабель Apollo 11 здійснив першу в історії людства посадку на Місяць.

1976 рік – посадковий модуль Viking 1 здійснив першу успішну посадку на Марсі.

2021 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 липня Міжнародним днем Місяця.

Іменини

День ангела 20 липня святкують: Ілля, Афанасій, Аарон.