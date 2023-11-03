Київрада затвердила програму «Зелене місто»: чого очікувати мешканцям столиці
План дій «Зелене місто» – стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста
Київрада затвердила план дій «Зелене місто», який передбачає великі зміни у транспортній сфері, а також суттєве покращення екологічної ситуації у столиці. Програму планують реалізувати до 2032 року. Частину проєктів можуть профінансувати європейські банки. Про це пише депутатка Київради Ксенія Семенова.
Які зміни відбудуться у столиці найближчим часом
«План дій «Зелене місто» – стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста», – пише Семенова.
Документ визначає чотири пріоритетні екологічні напрями:
- якість повітря;
- забезпечення зеленими зонами;
- адаптація та стійкість міста;
- якість водних об’єктів.
«Для подолання викликів передбачаються заходи з покращення велоінфраструктури, модернізації теплопостачання, модернізації водопроводу та каналізації, забезпечення паркувальними місцями, захисту зелених зон тощо», – каже депутатка.
Зазначається, що план потребує інвестування 2,5 млрд євро до 2032 року. Більша частина з цих коштів – це бюджет міста, але ЄБРР і ЄІБ (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк) можуть профінансувати нижче описані проєкти.
Зміни у громадському транспорті
Суттєві зміни торкнуться і громадського транспорту у Києві. Заплановані наступні проєкти:
- розширення Київського трамвайного парку та оновлення вузла «Контрактова площа»;
- нові станції метро та вагони для Сирецько-Печерської лінії, розширення до Деснянського району, ремонт мосту через Дніпро;
- розвиток приміської та міської електрички;
- підвищення безпеки дорожнього руху: управління транспортом, ремонт перехресть, велосипедні маршрути.
Зміни у централізованому опаленні
У плані дій «Зелене місто» прописані новації для централізованого опалення. А саме:
- реконструкція генеруючих потужностей ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 та нова моніторингова система;
- установлення теплового насоса великої потужності на очисних спорудах у Бортничах, встановлення нових малих та середніх котлів на біомасі та/або ТЕЦ, використання сумішей водню та природного газу, розробка стратегічної дорожньої карти декарбонізації до 2050 року.
Екологічні проєкти
Також зазначається, що заплановані зміни у системі відходів: збір, перероблювання, реконструкція полігонів.
«Щоб план запрацював, треба не лише прийняти його на пленарці, але і передбачити відповідні видатки у цільових програмах. Тому реальну готовність проваджувати «Зелене місто» ми побачимо тільки за результатом ухвалення бюджету», – додала депутатка.
Повну програму «Зелене місто» можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, 2 листопада у столиці стався прорив труби. Вулицю залило окропом.
Раніше ми повідомляли, що столична влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Тепер подача тепла буде збільшуватися чи зменшуватися в залежності від температури на вулиці.
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