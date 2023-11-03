Київрада затвердила програму «Зелене місто»: чого очікувати мешканцям столиці

План дій «Зелене місто» – стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста

Київрада затвердила план дій «Зелене місто», який передбачає великі зміни у транспортній сфері, а також суттєве покращення екологічної ситуації у столиці. Програму планують реалізувати до 2032 року. Частину проєктів можуть профінансувати європейські банки. Про це пише депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Які зміни відбудуться у столиці найближчим часом

«План дій «Зелене місто» – стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста», – пише Семенова.

Документ визначає чотири пріоритетні екологічні напрями:

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якість повітря;

забезпечення зеленими зонами;

адаптація та стійкість міста;

якість водних об’єктів.

«Для подолання викликів передбачаються заходи з покращення велоінфраструктури, модернізації теплопостачання, модернізації водопроводу та каналізації, забезпечення паркувальними місцями, захисту зелених зон тощо», – каже депутатка.

Зазначається, що план потребує інвестування 2,5 млрд євро до 2032 року. Більша частина з цих коштів – це бюджет міста, але ЄБРР і ЄІБ (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк) можуть профінансувати нижче описані проєкти.

Зміни планують запровадити до 2032 року фото: скріншот

Зміни у громадському транспорті

Суттєві зміни торкнуться і громадського транспорту у Києві. Заплановані наступні проєкти:

розширення Київського трамвайного парку та оновлення вузла «Контрактова площа»;

нові станції метро та вагони для Сирецько-Печерської лінії, розширення до Деснянського району, ремонт мосту через Дніпро;

розвиток приміської та міської електрички;

підвищення безпеки дорожнього руху: управління транспортом, ремонт перехресть, велосипедні маршрути.

Зміни у централізованому опаленні

У плані дій «Зелене місто» прописані новації для централізованого опалення. А саме:

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реконструкція генеруючих потужностей ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 та нова моніторингова система;

установлення теплового насоса великої потужності на очисних спорудах у Бортничах, встановлення нових малих та середніх котлів на біомасі та/або ТЕЦ, використання сумішей водню та природного газу, розробка стратегічної дорожньої карти декарбонізації до 2050 року.

Які зміни чекають місто фото: скріншот

Екологічні проєкти

Також зазначається, що заплановані зміни у системі відходів: збір, перероблювання, реконструкція полігонів.

«Щоб план запрацював, треба не лише прийняти його на пленарці, але і передбачити відповідні видатки у цільових програмах. Тому реальну готовність проваджувати «Зелене місто» ми побачимо тільки за результатом ухвалення бюджету», – додала депутатка.

Повну програму «Зелене місто» можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 2 листопада у столиці стався прорив труби. Вулицю залило окропом.

Раніше ми повідомляли, що столична влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Тепер подача тепла буде збільшуватися чи зменшуватися в залежності від температури на вулиці.