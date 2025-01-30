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Автобуси, що курсують до Центрального вокзалу, 31 січня змінять маршрут

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Автобуси, що курсують до Центрального вокзалу, 31 січня змінять маршрут
Автобуси маршруту № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку
фото з відкритих джерел

31 січня ярмарки відбудуться у восьми районах Києва

У п’ятницю, 31 січня, автобуси № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській. Про це повідомляє «Київпастранс».

Тож до закінчення торгівлі рух буде організовано таким чином:

  • залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна –  вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».
31 січня автобуси № 7 змінять свій маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській
31 січня автобуси № 7 змінять свій маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській
інфографіка «Київпастранс»

Нагадаємо, цього тижня, 28 січня – 2 лютого, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

До слова, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

Поворознюк нагадав, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги було ухвалене в Києві Радою оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони.

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок Київпастранс вокзал

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