Автобуси, що курсують до Центрального вокзалу, 31 січня змінять маршрут

31 січня ярмарки відбудуться у восьми районах Києва

У п’ятницю, 31 січня, автобуси № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській. Про це повідомляє «Київпастранс».

Тож до закінчення торгівлі рух буде організовано таким чином:

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

31 січня автобуси № 7 змінять свій маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській інфографіка «Київпастранс»

Нагадаємо, цього тижня, 28 січня – 2 лютого, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

До слова, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

Поворознюк нагадав, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги було ухвалене в Києві Радою оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони.