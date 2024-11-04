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Діти становлять 62,1% від загальної кількості хворих на грип та Covid-19 у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Діти становлять 62,1% від загальної кількості хворих на грип та Covid-19 у столиці
Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 25,9%
фото: glavcom.ua

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 2,5 раза

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 9 433 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомила пресслужба  «Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 2,5 раза. Наразі цей показник становить 319,5.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 25,9% за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 5 855 проти 8 026 за минулий тиждень (зниження на 27%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 4 699 на 3 578 (зниження на 23,9%).

Діти становлять 62,1% від загальної кількості, на попередньому тижні – 63,1%. Захворюваність серед школярів знизилась на 36,8%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 3 052  випадки.

Порівняно з попереднім тижнем збільшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 157 осіб, зокрема 122 дитини.

Також на Covid-19 захворіли 90 осіб, зокрема 4 дітей до 17 років. Госпіталізували 15 осіб, із яких 3 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 1 дорослий пацієнт.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, у столиці наприкінці жовтня було зареєстровано 12 725 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19.

До відома, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19.  Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

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Теги: щеплення населення епідемія хвороба лікарня

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