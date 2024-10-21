Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Росіяни ввечері вдарили по Харкову авіаційними бомбами
Російські війська завдали ударів по Харкову, що призвело до перебоїв з електропостачанням. Постраждали 12 осіб, серед яких 7 жінок віком від 22 до 83 років і 5 чоловіків віком від 21 до 38 років. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 21 жовтня у Telegram.
Терехов уточнив, що в Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.
Поліція Харьківської області у Telegram повідомила, що у Харкові кількість постраждалих через російські обстріли людей зросла до 12.
Так, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав дії російської армії в контексті цього авіаудару – терором мешканців Харкова.
«Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи «розкидало» по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення», – наголосив він.
За попередніми даними вибухотехників, ворог завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК.
До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Про це повідомляють журналісти агентства Reuters.
Нагадаємо, у Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати.
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