Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
РФ вдарила по Харкову
фото з відкритих джерел

Росіяни ввечері вдарили по Харкову авіаційними бомбами

Російські війська завдали ударів по Харкову, що призвело до перебоїв з електропостачанням. Постраждали 12 осіб, серед яких 7 жінок віком від 22 до 83 років і 5 чоловіків віком від 21 до 38 років. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 21 жовтня у Telegram.

Терехов уточнив, що в Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.

Поліція Харьківської області у Telegram повідомила, що у Харкові кількість постраждалих через російські обстріли людей зросла до 12.

Так, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав дії російської армії в контексті цього авіаудару – терором мешканців Харкова.

«Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи «розкидало» по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення», – наголосив він.

За попередніми даними вибухотехників, ворог завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК. 

До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Про це повідомляють журналісти агентства Reuters.

Нагадаємо, у Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати.

Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW. 

Читайте також:

Теги: авіація тероризм Telegram населення Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покриття всіх дахів Лондона сонячними панелями також допомогло б зменшити кількість смертей, пов'язаних зі спекою
Вчені відкрили незвичні наслідки встановлення сонячних панелей на дахах
4 жовтня, 18:01
Іспанці відходять від традиційних форматів родини
«Традиційні родини» в Іспанії у минулому? ЗМІ зафіксували цікавий тренд
4 жовтня, 04:00
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Заходи безпеки у Раді впроваджує апарат за рекомендацією Національний координаційний центр кібербезпеки
Використання Telegram у Раді буде обмежено: нардеп повідомив деталі
7 жовтня, 12:57
Блокування стосується Telegram-каналу «Евразія»
Telegram заблокував низку проросійських каналів у Молдові
10 жовтня, 19:19
Зеленський подарував Понтифіку картину маслом «Бучанська різанина: Історія Марічки».
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
11 жовтня, 15:28
Війна в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2024 року
12 жовтня, 00:00
На Covid-19 захворіли 162 особи, зокрема 15 дітей до 17 років
У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ
14 жовтня, 14:36
Париж готується дати відсіч Росії у разі нападу
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
18 жовтня, 10:29

Події в Україні

Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі
Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
71K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
61K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
22K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
14K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

В Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua