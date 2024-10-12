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В окупованих Ровеньках сталася пожежа на нафтобазі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В окупованих Ровеньках сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки
скріншот з відео

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників

У Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.

«17 БпЛА перехоплено і знищено над територією Краснодарського краю, 16 – над акваторією Азовського моря, 12 – над територією Курської області, два – над територією Білгородської області», – йдеться в повідомленні російського відомства.

Також в мережі з’явилися супутникові фото нафтобази в Ровеньках.

Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
фото з соцмереж

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.

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Теги: Міноборони РФ війна Луганщина нафта

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