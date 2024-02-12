Убивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: нападника затримано

17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині

Поліція вже затримала нападника

Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності», – заявив Ніколенко.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», – додав речник МЗС.

Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. За даними ЗМІ, польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, в результаті чого він помер.