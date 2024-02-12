Убивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: нападника затримано
Поліція вже затримала нападника
Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності», – заявив Ніколенко.
За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.
«Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», – додав речник МЗС.
Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.
Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. За даними ЗМІ, польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, в результаті чого він помер.
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