Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посол Макеєв повідомив, коли Україна та Німеччина підпишуть документ про безпекові гарантії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол Макеєв повідомив, коли Україна та Німеччина підпишуть документ про безпекові гарантії
Днями в Берліні перебувала велика переговорна команда України
фото з відкритих джерел

Для підписання потрібна готовність тексту, переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше

Документ про безпекові гарантії для України наразі доопрацьовують із Німеччиною. Про це заявив посол у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Укрінформ.

«Ми хотіли б з її підписанням не затягувати... Ми шукаємо нагоду», – сказав дипломат, не відповівши напряму, чи можливо укладання угоди ближчими днями, наприклад, на полях Мюнхенської безпекової конференції, про що писали деякі ЗМІ.

Водночас Макеєв натякнув, що така нагода «напрошується автоматично».

Для підписання потрібно не тільки готовність України, але й готовність німецької сторони, а найголовніше – готовність тексту, зауважив він та запевнив, що переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше.

Посол нагадав, що відбулося вже декілька раундів переговорів між командами обох сторін. Днями в Берліні перебувала велика переговорна команда України на чолі з заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою, до якої увійшли високопоставлені посадовці, зокрема міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, заступник глави МЗС Микола Точицький, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, заступник міністра економіки Тарас Качка та інші. Ці політики представляли різні галузі, які мають увійти в документ. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною. 

Також за попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Теги: Німеччина безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберта Метсола (праворуч) та прем'єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі в Естонії
ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту
Сьогодні, 10:41
Згідно з опитуванням, проведеним компанією Forsa, підтримка «AдН» вперше з липня впала до 20%
Як ФСБ працює з депутатами ФРН
5 лютого, 16:00
Українці продовжують приїздити до Німеччини
Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика
31 сiчня, 08:11
Військова допомога Німеччини Україні у 2024 році становитиме понад 7 млрд євро
Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні
25 сiчня, 08:52
Гелікоптер Sea King Mk41, який допоможе у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери Sea King
24 сiчня, 01:15
Українські військові опановують ЗРК Patriot у Німеччині
Скільки військових ЗСУ навчатимуться у Німеччині: генерал Бундесверу назвав точну цифру
22 сiчня, 12:01
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів розмову зі своїм британським колегою, прем'єр-міністром Ріші Сунаком
Шольц та прем'єр Британії обговорили підтримку України
20 сiчня, 03:20
Законопроект про продовження терміну фінансування уряду був ухвалений у США
Допомога Україні та Ізраїлю: у законопроєкті про бюджет США знову ні слова
19 сiчня, 13:24
Зеленський подякував за службу воїнам Національної гвардії
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
13 сiчня, 19:54

Політика

Посол Макеєв повідомив, коли Україна та Німеччина підпишуть документ про безпекові гарантії
Посол Макеєв повідомив, коли Україна та Німеччина підпишуть документ про безпекові гарантії
Зеленський відреагував на схвалення Сенатом допомоги для України
Зеленський відреагував на схвалення Сенатом допомоги для України
Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink (відео)
Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink (відео)
Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури
Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури
У Чехії досі не розпочався ремонт українських танків Т-64: причина
У Чехії досі не розпочався ремонт українських танків Т-64: причина
Податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі
Податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
13K
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
8809
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
8133
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
7333
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
5868
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua