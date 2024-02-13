Посол Макеєв повідомив, коли Україна та Німеччина підпишуть документ про безпекові гарантії

Для підписання потрібна готовність тексту, переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше

Документ про безпекові гарантії для України наразі доопрацьовують із Німеччиною. Про це заявив посол у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Укрінформ.

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«Ми хотіли б з її підписанням не затягувати... Ми шукаємо нагоду», – сказав дипломат, не відповівши напряму, чи можливо укладання угоди ближчими днями, наприклад, на полях Мюнхенської безпекової конференції, про що писали деякі ЗМІ.

Водночас Макеєв натякнув, що така нагода «напрошується автоматично».

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Для підписання потрібно не тільки готовність України, але й готовність німецької сторони, а найголовніше – готовність тексту, зауважив він та запевнив, що переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше.

Посол нагадав, що відбулося вже декілька раундів переговорів між командами обох сторін. Днями в Берліні перебувала велика переговорна команда України на чолі з заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою, до якої увійшли високопоставлені посадовці, зокрема міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, заступник глави МЗС Микола Точицький, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, заступник міністра економіки Тарас Качка та інші. Ці політики представляли різні галузі, які мають увійти в документ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною.

Також за попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.