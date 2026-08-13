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Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян
«Київзеленбуд» показав, як обліковує та зберігає зрубані на Теремках дерева
фото: Київзеленбуд

Іронічна тональність комунальників та рішення пустити вікові дуби на лавки спричинили шквал критики

Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» заявило, що деревина зі зрізаних на Теремках дерев зберігається на майданчику комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району і її пустять на вуличні меблі. Однак спроба комунальників заспокоїти громаду дописом із тезою «зрада скасовується» викликала чергову хвилю обурення киян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис комунальників.

У комунальному об'єднанні переконують, що вся зрубана деревина суворо обліковується.

«Стовбур кожного дерева розмічений, усі вони складені в кількох місцях на виробничій базі КП УЗН... У подальшому на власній пилорамі з неї виготовлять вуличні меблі – лави, альтанки та урни для сміття. А з невеликих гілок створять мульчу для підсипання саджанців», – заявили в «Київзеленбуді».

Зрубані дерева на майданчику комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району
Зрубані дерева на майданчику комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району
фото: Київзеленбуд

Однак іронічна тональність комунальників та рішення пустити вікові дуби на лавки спричинили шквал критики. Також містяни наголошують на порушенні закону та невідповідності звітних фото реальним масштабам вирубки.

  • «Вікові дуби мали би бути під охороною закону. Манкурти ті, хто дав вказівку, манкурти ті, хто вказівку виконував», – підкреслила Людмила Коваленко.
  • «Ви знищили більше 300 дерев! Щось на фото кілька штук...» – звернула увагу Тетяна Купрієць.
  • «В сенсі? Так це і є «зрада» з вашого боку. Бо ви мали зробити усе можливе, щоб ці дерева лишилися не знищені. А ви тепер коряво щось іронізуєте про «зрада відміняється»? Мдаааааа... Зрада помножується на недолугість і невірно зроблені висновки», – написала Леся Самаєва.
  • «Лавки зі столітніх дубів – це... що ви творите??? Ви думаєте, що ви пишете?» – обурився Юрій Жуков.
  • «Ви досі не розумієте, що ви накоїли і тичете нам трупи дерев, які ви пустите на лавки? Ви і є зрада... Ніяка постанова КМУ не дозволяє вам рубати дерева без ордера в парку», – зазначила Наталія Українська.
  • «Виправдовувати вирубку дубів, яким більше 100 років, тим, що з них зроблять лавки і мульчу... Покажіть, які дуби ви саджаєте по місту? А нема, бо їх виростити дуже складно і довго», – додав Володимир Грищенко.
  • «Вже показали, що можна було не зрубувати ці дуби. Ліцеміри », – відреагував Олександр Радченко. 
Реакція користувачів мережі на допис «Київзеленбуду»
Реакція користувачів мережі на допис «Київзеленбуду»
скриншот
Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян фото 1
скриншот
Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян фото 2
скриншот
Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян фото 3
скриншот
Вікові дуби стануть меблями. Допис «Київзеленбуду» про зрубані на Теремках дерева обурив киян фото 4
скриншот

Нагадаємо, скандал довкола вирубки дерев під будівництво теплотраси на Теремках викликав масштабний резонанс серед містян та екоактивістів.

Залучений громадою до зустрічі із заступником міського голови Петром Пантелеєвим, яка відбулася у Голосіївській РДА, незалежний інженер та представник Національної спілки архітекторів України (НСАУ) Максим Мятко заявив, що технічні альтернативи дозволяють зберегти сотні вікових дерев на Теремках. За його словами, 26-метрову зону вирубки створили штучно через свідомо розширений котлован. Використання стандартного рішення – металевого шпунтування – дозволяє звузити зону робіт до 3,5 метрів. Альтернативний проєкт, розроблений фахівцями НСАУ, передбачає знесення максимум 11 дерев замість тотальної вирубки.

До слова, громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших. Згідно з дослідженням відкритого набору даних за період із січня 2025-го по травень 2026 року, у столиці видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

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Теги: Київзеленбуд Київ вирубування лісу

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