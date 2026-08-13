На Обухівщині під час пожежі в будинку загинув 72-річний чоловік

Остаточні висновки щодо причин займання нададуть фахівці ДСНС після завершення всіх перевірок

У селі Черняхів Кагарлицької громади під час пожежі в житловому будинку загинув пенсіонер. За попередньою версією, причиною загоряння стало коротке замикання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Про надзвичайну подію правоохоронцям повідомили рятувальники. На місце негайно прибули вогнеборці, поліцейські та медики. Під час ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 72-річного господаря.

Остаточні висновки щодо причин займання нададуть фахівці ДСНС після завершення всіх перевірок.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у селищі Коцюбинське Бучанського району сталася смертельна пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 58-річного господарa оселі. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.