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Біля новобудов на Київщині повністю висохла річка Буча

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля новобудов на Київщині повністю висохла річка Буча
Такий вигляд має зараз русло річки Буча між Ірпенем і Гостомелем
фото: Володимир Коскін / Facebook

На ділянці між містами Ірпінь та Гостомель водойма практично зникла

На Київщині повністю пересохла річка Буча, яка була притокою річки Ірпінь. Про це повідомив український письменник та журналіст Володимир Коскін, інформує «Главком».

За словами письменника, на ділянці між містами Ірпінь та Гостомель водойма практично зникла, а її русло повністю висохло.

Письменник оприлюднив фото, на якому видно оголене та сухе дно, де раніше протікала річка
Письменник оприлюднив фото, на якому видно оголене та сухе дно, де раніше протікала річка
фото: Володимир Коскін / Facebook

«Річка Буча вже не є притокою річки Ірпінь. Принаймні натепер. Вона висохла. Я пройшов по дну висохлим руслом між Ірпенем і Гостомелем. Немає річки!» – зазначив Коскін.

Такий вигляд зараз має річка Буча
Такий вигляд зараз має річка Буча
фото: Володимир Коскін / Facebook

Письменник додав, що річка більше не витікає з озера Земснаряд, звернувши увагу на те, що саме на цій локації раніше звели три багатоповерхівки.

Біля новобудов на Київщині повністю висохла річка Буча фото 1
фото: Володимир Коскін / Facebook
Буча (інша назва Бучанка) – річка в Україні, в Бучанському районі та Києво-Святошинському районі а також в Бучанській міській раді Київської області, ліва притока Ірпеня. Басейн Дніпра. Довжина 34 кілометри. Площа водозбірного басейну 301 кв. км. Похил 2 м/км. Долина трапецієвида, завширшки 4 км. Річище слабкозвивисте, шириною 5 м. Використовується на потреби рибництва та водопостачання.

Річка Буча бере початок в селі Мотижин, далі протікає поблизу сіл Северинівка,Колонщина, Миколаївка, Буча, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя, поміж містами Ірпінь та Буча проходить декілька озер і впадає у річку Ірпінь біля селища Гостомель.

Стік зарегульований ставками комплексного призначення. Біля села Михайлівка-Рубежівка загачена греблею, утворено став. Є великий став і біля міста Бучі. Вище греблі русло розбивається на низку меліоративних каналів, що тягнуться до другого ставка (відстань між ними становить 12 км).

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки ворога на Київ зафіксовано ознаки забруднення річки Борщагівка неподалік вул. Миколи Трублаїні. Фахівці інспекторського відділу КП «Плесо» 7 серпня відібрали проби води для лабораторного дослідження. За результатами досліджень у водоймі виявлено складне хімічне та органічне забруднення. Зокрема, у воді зафіксовано марганець, хром, мінеральні та органічні кислоти, технічні оливи, синтетичні поверхнево-активні речовини та органічні жири. Це спричинило критично низький рівень розчиненого кисню у воді.

Фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського та струмка Сирець, спричиненого російською атакою 2 липня. 

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Теги: екологія Київ забудова водойма річка

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