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Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин
Новий дитячий магазин мережі «Епіцентр К» у Києві
фото: Юлія Чуднович/Facebook

У ніч на 21 липня внаслідок атаки РФ було знищено «Епіцентр» у Сумах, а 22 липня відкрився новий дитячий магазин мережі у столиці

Мережа «Епіцентр» втратила вже дев'ятий торговельний центр від початку повномасштабного вторгнення – у ніч на 21 липня російська окупаційна армія повністю зруйнувала об'єкт у Сумах. Попри це компанія продовжує інвестувати та відкривати нові торгові простори в інших регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії «Епіцентр К» Юлію Чудновець.

Зруйнований у Сумах торговельний центр працював майже 12 років. Під час нічної атаки серед працівників та відвідувачів обійшлося без жертв. Загалом від початку повномасштабної війни росіяни повністю знищили дев'ять об'єктів мережі, ще 14 зазнали пошкоджень. 

У Сумах палає «Епіцентр» через атаку російських БпЛА
У Сумах палає «Епіцентр» через атаку російських БпЛА
фото: Кордон.Медіа
Зруйнований росіянами ТЦ у Сумах
Зруйнований росіянами ТЦ у Сумах
фото: Юлія Чуднович/Facebook

Незважаючи на втрати, компанія продовжує відкривати нові об'єкти в Україні. Зокрема, мережа запустила новий масштабний магазин дитячих товарів «Епік» на вулиці Берковецькій у Києві.

Відділ м'яких іграшок
Відділ м'яких іграшок
фото: Юлія Чуднович/Facebook
Відділ для шанувальників ляльки Барбі
Відділ для шанувальників ляльки Барбі
Фото: Юлія Чуднович/Facebook
Новий дитячий магазин на Берковецькій
Новий дитячий магазин на Берковецькій
фото: Юлія Чуднович/Facebook

«Наш бізнес вигризає своє майбутнє, попри біль та руйнування. У нас в компанії не люблять говорити просто «відбудуємо». Ми кажемо: «Треба побудувати ще краще – їм на зло», – наголосила Юлія Чудновець.

Нагадаємо,  20 липня Повітряні сили ЗСУ о 22:44 попередили про рух ворожого безпілотника на Суми з північного напрямку. Після атаки в місті виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що загорілася будівля торговельного центру «Епіцентр». У мережі також оприлюднили фото та відео, на яких видно інтенсивне горіння будівлі.

До слова, європейська мережа магазинів Pepco готується відкрити перші торгові точки в Україні. Компанія визначила чотири міста для початку роботи: Київ, Чернівці, Мукачево та Тернопіль. 

Теги: Київ війна бізнес магазин втрати Олександр Герега

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