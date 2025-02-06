У столичному метро на двох станціях запрацюють зачинені виходи

Вихід № 2 на станції «Золоті ворота», що виходить на вул. Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30

У Київському метро також нагадали, що всі підземні станції незмінно цілодобово працюють у режимі укриття

Із 7 лютого запрацюють другі виходи на станціях метро «Осокорки» та «Золоті ворота». Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Зокрема, вестибюль № 2 станції «Осокорки» працюватиме з 5:37 до 22:30. У Київському метро нагадали, що вестибюль № 1 тут працює з 5:34 до 22:33.

«Вихід № 2 на станції «Золоті ворота», що виходить на вул. Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30. Вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31», – йдеться у повідомленні.

У Київському метро також нагадали, що всі підземні станції незмінно цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги відкриті на вхід усі без винятку вестибюлі. Також на станціях доступні стільці та інші речі для комфортного перебування.

Водночас «Київський метрополітен» закликав пасажирів дбайливо ставитися до речей та повертати їх після завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив новий набір на курси машиністів і машиністок метро. У метрополітені повідомили, що навчання розпочнеться 10 березня 2025 року і розповіли, чого навчають студентів та як вони проходять практику. Курси безкоштовні з виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що влада Києва планує взяти кредит, щоб продовжити метро на Виноградар двома новими станціями. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола ПоворозникЯк зазначив заступник Кличка, у бюджеті міста також закладено «невелику» суму для реалізації цієї цілі. Однак на даний час «Автострада», підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.