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Нічна атака дронів на Київщину: рятувальники показали фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака дронів на Київщину: рятувальники показали фото наслідків
За інформацією рятувальників, загиблих та потерпілих немає
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На Білоцерківщині зафіксовані пошкодження восьми приватних житлових будівель, фасаду багатоповерхівки та чотирьох авто

На Київщині рятувальники фіксують та ліквідовують наслідки нічної російської атаки БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у Вишгородському районі пошкоджень та часткових руйнацій зазнали п'ять житлових та чотири господарчих будівель, один автомобіль.

За інформацією рятувальників, загиблих та потерпілих немає
За інформацією рятувальників, загиблих та потерпілих немає
фото: ДСНС Київщини/Facebook

«На Білоцерківщині зафіксовані пошкодження восьми приватних житлових будівель, фасаду багатоповерхівки, чотирьох автомобілів», – додали у ДСНС України. 

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Пошкодження будинків зафіксовано у двох районах Київщини
фото: ДСНС Київщини/Facebook

За інформацією рятувальників, загиблих та потерпілих немає.

Нагадаємо, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога в столичному регіоні.

Нагадаэмо, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження у двох районах.

Також у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.  

Теги: державна служба обстріл Київщина автомобіль рятувальники

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