У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці

За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам

ДТП сталася в Оболонському районі столиці

В Оболонському районі Києва легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Причини ДТП з'ясовують правоохоронці фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Як повідомляється, 24 лютого о 17:12 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Богатирській.

За словами рятувальників, у результаті зіткнення водій легкового авто опинився заблокованим.

В результаті зіткнення врдій Toyota виявився заблокованим у автівці фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї та силовий кабель з батареї гібридного автомобіля.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало 10 рятувальників фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Зазначається, що автопригода трапилась на вулиці Кубанської України у Деснянському районі. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, яка трапилася на Обухівщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліцій Київської області. Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.