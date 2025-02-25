Головна Київ
search button user button menu button

У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

ДТП сталася в Оболонському районі столиці

В Оболонському районі Києва легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві. 

Причини ДТП з'ясовують правоохоронці
Причини ДТП з'ясовують правоохоронці
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Як повідомляється, 24 лютого о 17:12 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Богатирській.

За словами рятувальників, у результаті зіткнення водій легкового авто опинився заблокованим.

В результаті зіткнення врдій Toyota виявився заблокованим у автівці
В результаті зіткнення врдій Toyota виявився заблокованим у автівці
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам», –  йдеться у повідомленні.

Рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї та силовий кабель з батареї гібридного автомобіля.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало 10 рятувальників
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало 10 рятувальників
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Зазначається, що автопригода трапилась на вулиці Кубанської України у Деснянському районі.  Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, яка трапилася на Обухівщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліцій Київської області. Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

Теги: ДТП Volvo Київ водій автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП на Бучанщині
У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії
28 сiчня, 16:14
Ситуація на фронті 5 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року
5 лютого, 00:01
На місці аварії триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі
Аварія на водопроводі: де брати воду жителям Пущі-Водиці та Горенки
6 лютого, 16:24
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер
Агенти Росії намагалися встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
11 лютого, 11:50
Малюк Санчо вже готовий показтися відвідувачам зоопарку
Поповнення у Київському зоопарку: народився малюк гуанако (фото)
14 лютого, 14:36
У віторок, 18 лютого, ярмарки відбудуться п'яти районах столиці
Де у Києві купити продуктові товари 18-23 лютого: адреси ярмарків
17 лютого, 12:42
За словами директорки школи, сьогодні до дітей завітають представники ТЦК
«Побиття» військового ТЦК. Речник Сухопутних військ висловився щодо скандальної вистави
18 лютого, 12:09
Правоохоронці документують наслідки злочину
В Одесі затримано 18-річного агента РФ, який підірвав авто військового прокурора
22 лютого, 07:31
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва
Європейські лідери прибули до Києва на річницю повномасштабної війни
Вчора, 09:11

Київ

У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)
Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)
В Ірпені встановлено стенди на місцях героїчних блокпостів
В Ірпені встановлено стенди на місцях героїчних блокпостів
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
У «Київавтодорі» знову обшук: слідчі шукають докази розкрадання бюджету
У «Київавтодорі» знову обшук: слідчі шукають докази розкрадання бюджету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
29K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
14K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
11K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua