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У Києві вилучено амфетаміну на 2,8 млн грн: деталі операції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві вилучено амфетаміну на 2,8 млн грн: деталі операції
Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку становить понад 2,8 млн грн
фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці знешкодили групу збувачів психотропів та вилучили лабораторію разом із партією амфетаміну

У столиці поліцейські викрили трьох чоловіків, які організували масштабний збут амфетаміну та зберігали прекурсори для виготовлення психотропних речовин. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку становить понад 2,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Вилучена під час обшуку у столиці наркотична речовина
Вилучена під час обшуку у столиці наркотична речовина
фото: поліція Києва

За даними слідства, двоє киян віком 38 та 44 роки займалися збутом амфетаміну у великих та особливо великих розмірах на території міста. Ще один 43-річний фігурант зберігав прекурсори, з яких планували виготовляти нові партії психотропів.

Наркотики, вилучені правоохоронцями
Наркотики, вилучені правоохоронцями
фото: поліція Києва/Facebook

Під час обшуків за місцями проживання затриманих, а також у гаражі та заміському будинку одного з них, правоохоронці вилучили:

  • амфетамін, прекурсори та хімічні реагенти;
  • лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків;
  • фасувальні матеріали та електронні ваги;
  • комп'ютерну техніку, телефони та банківські картки.
У Києві вилучено амфетаміну на 2,8 млн грн: деталі операції фото 1
фото: поліція Києва/Facebook

Орієнтовна вартість вилученого психотропного препарату – амфетаміну – за цінами «чорного» ринку становить понад 2,8 мільйона гривень. Ділків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Залежно від ролі у злочинній схемі, слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 і ч. 3 ст. 307 (незаконний збут психотропних речовин) та ч. 3 ст. 311 (незаконне зберігання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Суд уже відправив усіх трьох підозрюваних під варту.

Нагадаємо, правоохоронці завершили загальнодержавну спецоперацію «Джентельмени-2026», у межах якої провели 435 обшуків у 23 областях України та Києві. За результатами операції вилучено майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, ліквідовано 12 підпільних лабораторій і затримано 34 осіб. 

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення. 

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Теги: наркотики Київ

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