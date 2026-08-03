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На Київ та область насувається гроза

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київ та область насувається гроза
Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий)
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств та комунальних служб

У найближчу годину 3 серпня Київ та Київську область накриє гроза, яка утримуватиметься до кінця доби. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком».

Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У Гідрометцентрі застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств та комунальних служб.

Жителів столиці та регіону закликають бути обережними, під час грози зачиняти вікна й за можливості уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, через спекотну та суху погоду на Київщині суттєво зросла пожежна небезпека. Лише за минулу добу рятувальники 31 раз виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.

Теги: Київ негода гроза

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