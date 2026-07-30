Чоловік через сварку відкрив вогонь у шкільному укритті на столичній Троєщині

Зброя, з якої чоловік стріляв у приміщенні школи на Троєщині

За словами порушника, конфлікт виник через інших відвідувачів, які начебто голосно поводилися та заважали іншим відпочивати

На Троєщині під час повітряної тривоги в укритті однієї зі шкіл стався конфлікт зі стріляниною. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Про це повідомили у Муніципальній охороні, інформує «Главком».

Група оперативного реагування муніципальної охорони отримала сигнал про спрацювання тривожної кнопки в школі на Троєщині. Невідомий чоловік здійснив постріл, перебуваючи в укритті. Прибувши на місце, муніципали встановили, що під час конфлікту чоловік вистрілив угору з револьвера під патрон Флобера.

Чоловік добровільно віддав зброю муніципалам фото: Муніципальна охорона

За словами порушника, він прийшов до укриття разом із дитиною. Конфлікт виник через інших відвідувачів, які, за його словами, голосно поводилися та заважали людям, після чого він здійснив постріл.

Чоловік одразу передав зброю працівникам Муніципальної охорони. На місце події також прибули патрульні, яких викликала вахтерка школи, та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили зброю, а діям чоловіка дадуть правову оцінку.

У муніципальній охороні нагадали, що укриття – не місце для гучних компаній, а тим більше для стрілянини. Громадян закликають дотримуватися порядку та не вчиняти дій, які можуть становити загрозу безпеці людей.

Нагадаємо, під час чергової повітряної тривоги та ракетної атаки на столицю в ніч проти 30 липня підземними станціями київського метро як укриттями скористалися понад 56 тисяч людей. У КМДА та КП «Київський метрополітен» спростували інформацію із соцмереж про те, що на окремі станції нібито не пускали містян