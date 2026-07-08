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В Україні оголосили тривогу через загрозу балістики з півдня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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В Україні оголосили тривогу через загрозу балістики з півдня
В Україні оголосили тривогу через загрозу балістики з півдня
фото: glavcom.ua

Військові наголошують, що у разі загрози балістичного удару час на реагування є мінімальним, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна

В Україні 8 липня о 00:07 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ, закликавши громадян негайно пройти в укриття та залишатися там до завершення тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, ввечері 7 липня російська балістична ракета вдарила по виробничому підприємству на Одещині, спричинивши масштабну пожежу та руйнування цивільної інфраструктури. У ДСНС оприлюднили відео з місця атаки, де понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки удару та приборкували вогонь.

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Теги: балістичні ракети тривога війна ракетна атака Київ

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