В Україні оголосили тривогу через загрозу балістики з півдня
Військові наголошують, що у разі загрози балістичного удару час на реагування є мінімальним, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна
В Україні 8 липня о 00:07 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ, закликавши громадян негайно пройти в укриття та залишатися там до завершення тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, ввечері 7 липня російська балістична ракета вдарила по виробничому підприємству на Одещині, спричинивши масштабну пожежу та руйнування цивільної інфраструктури. У ДСНС оприлюднили відео з місця атаки, де понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки удару та приборкували вогонь.
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