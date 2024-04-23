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Нардепи хочуть спрямувати на ЗСУ кошти для фінансування партій: новий законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нардепи хочуть спрямувати на ЗСУ кошти для фінансування партій: новий законопроєкт
У січні петиція із закликом до президента спрямувати більшість державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони набрала понад 25 тис. голосів
фото з відкритих джерел

Нардепка Устінова: У 2024 році на політичні партії з держбюджету виділено понад 840 мільйонів гривень

Народні депутати України зареєстрували законопроєкт #11189, яким пропонується на час воєнного стану віддавати всі кошти з фінансування партій на ЗСУ. 

Проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування на оборонні потреби коштів направлених на державне фінансове забезпечення політичних партій» було внесено на розгляд 22 квітня.

Одна із ініціаторок законопроєкту, голова фракції «Голос» та ТСК з питань контролю за міжнародною матеріально-технічною допомогою Олександра Устінова пояснила важливість такого проєкту закону.

За її словами, більшість політичних партій України щороку отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету на підтримання своєї діяльності. 

«Оці всі «газетки», статті і навіть передача «допомоги» ЗСУ – це все не з власної кишені, а з державного бюджету, який витрачається на власний піар. Вважаю, що на третьому році повномасштабної війни, маючи гостру нестачу ресурсів на фронті, витрачати державні кошти на «політику» – цинічно. Друкувати агітаційні брошурки – це останнє, що ми маємо робити, якщо хочемо зберегти країну», – зауважує Устінова.

Нардепи хочуть спрямувати на ЗСУ кошти для фінансування партій: новий законопроєкт фото 1
фото: Facebook / Oleksandra Ustinova

Нардепка додала, що у 2024 році на політичні партії з держбюджету виділено понад 840 мільйонів гривень.

Прикметно, що у січні цього року петиція із закликом до президента спрямувати більшість державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони набрала понад 25 тис. голосів і наразі знаходиться на розгляді.

До слова, восьмий апеляційний адміністративний суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» (СПАС).

Нагадаємо, член парламентської фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії у 2021 році.

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Теги: законопроєкт Олександра Устінова Ярослав Юрчишин фінансування партії

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