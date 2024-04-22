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Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю
У США вважаєють, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ISW: договір було підписано на тлі останніх повідомлень про посилення підтримки Китаєм війни Росії в Україні

Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) Росії, адмірал Олександр Моїсеєв, підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з головнокомандувачем ВМФ Китаю адміралом Ху Чжунміном щодо морських пошуково-рятувальних операцій під час візиту Моїсеєва до Китаю.

Моїсеєв і Ху обговорили співпрацю військово-морських сил Росії та Китаю, і домовилися, що Моїсеєв візьме участь у військово-морському симпозіумі Західної частини Тихого океану в Циндао 22-23 квітня, де він зустрінеться з високопосадовцями ВМФ Китаю та інших країн.

До слова, візит Моїсеєва до Китаю, зокрема, передує поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю з 24 по 26 квітня.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Стало відомо, що пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару».

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Теги: експорт Китай Меморандум Вашингтон Ентоні Блінкен погрози

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