Свіжі Covid-дані: у Києві за добу дві сотні нових хворих

Ситуація з коронавірусом у столиці стабілізувалась

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці

За минулу добу, 10 червня, у Києві коронавірус виявлено у 217 людей. Це на одну особу більше, ніж за попередню добу (за добу 9 червня було 216 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 210520 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 192976 осіб (за добу 10 червня 2037)

померли 5144 особи (за добу 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126501 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 105 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 102 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 1214760 осіб (за добу 10 червня 146)

померли 2715 людей (за добу 4)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2221427 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 червня зафіксовано 1603 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Нагадаємо, за добу 9 червня в Києві виявили 216 хворих на коронавірус, померли 6 людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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