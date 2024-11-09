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У центрі Києва на чоловіка впала півтонна стіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У центрі Києва на чоловіка впала півтонна стіна
Вогнеборці визволили ремонтника та передали медикам
фото: ДСНС Києва/Facebook

Інцидент трапився під час ремонтних робіт

 

Рятувальники деблокували чоловіка з-під обваленої стіни у Шевченківському районі Києва. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

За даними рятувальників, 9 листопада о 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Євгена Чикаленка під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою 500 кілограмів. Через це чоловіку затисло ногу.

Вогнеборці визволили ремонтника та передали медикам. Потерпілого госпіталізували.

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Раніше у Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто. 

Нагадаємо, на Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.

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Теги: автомобіль рятувальники Київ

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