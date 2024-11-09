У центрі Києва на чоловіка впала півтонна стіна

Інцидент трапився під час ремонтних робіт

Рятувальники деблокували чоловіка з-під обваленої стіни у Шевченківському районі Києва. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

За даними рятувальників, 9 листопада о 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Євгена Чикаленка під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою 500 кілограмів. Через це чоловіку затисло ногу.

Шевченківський район Києва: рятувальники деблокували чоловіка з-під обваленої стіни

9 листопада, у двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг, внаслідок чого чоловіку затисло ногу. pic.twitter.com/Se8tjy66qu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2024

Вогнеборці визволили ремонтника та передали медикам. Потерпілого госпіталізували.

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Нагадаємо, на Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.