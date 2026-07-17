Google Play видалив низку популярних російських застосунків

Це вже не перший випадок, коли продукти холдингу прибирають із магазинів великих технологічних компаній

VK підтвердив зникнення сервісів, встановлені застосунки поки працюють без обмежень

Магазин застосунків Google Play видалив сервіси холдингу VK – соціальні мережі «ВКонтакте» та «Однокласники», месенджер «Макс», поштовий сервіс Mail.ru і платформу «Дзен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Що прибрали з каталогу

16 липня користувачі Android виявили, що завантажити застосунки VK та «Макс» через Google Play більше неможливо: за посиланнями з офіційних сайтів сервісів система видає помилку, а в пошуку магазину програми не відображаються. Того ж дня з каталогу пропали й інші продукти холдингу – «Однокласники», Mail.ru та «Дзен».

Факт видалення підтвердила сама компанія VK.

«Застосунки VK і „Макс" зникли з Google Play. Встановлені сервіси та застосунки працюють у звичайному режимі без обмежень», – йдеться у повідомленні холдингу.

За словами представників компанії, користувачі, які вже встановили програми, продовжать отримувати пуш-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події. Для встановлення програм на нових пристроях Android розробники пропонують альтернативні майданчики – RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store та Xiaomi GetApps.

Санкції ЄС і повторення сценарію з Apple

Видалення сервісів із Google Play відбулося через три дні після того, як Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти VK та месенджера «Макс»: компанію звинуватили у співпраці з російською владою та передачі даних користувачів, які критикували війну проти України.

Це вже не перший випадок, коли продукти холдингу прибирають із магазинів великих технологічних компаній. Наприкінці червня «Главком» повідомляв, що Apple видалила застосунки VK з App Store без попередження, а Кремль тоді пригрозив компанії «зробити висновки».

Реакція Москви

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала ситуацію з Google Play «класикою західної цензури». У Кремлі станом на вечір 16 липня її офіційно не прокоментували.

Паралельно соціальна мережа «ВКонтакте» оголосила про перехід на новий домен vk.ru – відповідне повідомлення користувачі почали отримувати 16 липня.Нагадаємо, ще в червні Apple видалила з App Store месенджер «Макс», пояснивши це дотриманням санкційних вимог, але не уточнивши, які саме обмеження стали підставою для рішення.