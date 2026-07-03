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Масштабна перевірка оборонних контрактів. Держаудитслужба назвала кількість компаній, охоплених ревізією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масштабна перевірка оборонних контрактів. Держаудитслужба назвала кількість компаній, охоплених ревізією
Аудитори вже завершили перевірку 16 суб'єктів, ще 27 – у процесі
фото ілюстративне

Басалаєва: Всього перевіркою охоплено 92 суб’єкти господарської діяльності оборонно-промислового комплексу

Державна аудиторська служба України проводить масштабну перевірку підприємств оборонно-промислового комплексу, розпочату після скандалу довкола оборонних закупівель. Про хід ревізії в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова відомства Алла Басалаєва.

Кого перевіряють

За словами Басалаєвої, ревізія стосується всіх підприємств, що входять до структури «Української оборонної промисловості» – так тепер називається колишній держконцерн «Укроборонпром», – а також «Агенції оборонних закупівель» і «Державного оператора тилу», які підпорядковуються Міністерству оборони. Загалом перевіркою охоплено 92 суб'єкти господарської діяльності ОПК.

Станом на травень 2026 року аудитори вже завершили перевірку 16 суб'єктів, ще 27 – у процесі. «Решту плануємо закінчити у третьому і четвертому кварталах цього року», – уточнила очільниця Держаудитслужби.

Чи є спротив з боку підприємств

Басалаєва зауважила, що порівняно з попередньою ревізією Міністерства оборони цього разу представники підприємств оборонної галузі не чинять аудиторам жодних перешкод – усі документи та пояснення надають без зволікань.

«У порівнянні з попередньою ревізією Міноборони жодних перешкод нашим аудиторам представники підприємств оборонної галузі не чинять. Усе відбувається спокійно, запитувана інформація надається», – розповіла вона.

За її словами, у межах перевірок аудитори вже провели понад 400 зустрічних звірок, зібрали значний масив інформації та надіслали запити підприємствам і державним органам.

Нагадаємо, цю масштабну ревізію Держаудитслужба розпочала після гучного «Міндічгейту» – скандалу навколо оборонних закупівель, який вибухнув після журналістських розслідувань та звинувачень у лобіюванні інтересів окремих постачальників і завищенні цін на контракти. За словами Басалаєвої, лише за три місяці перевірок – з березня по травень 2026 року – до державного бюджету вдалося повернути 7,3 млрд грн переплачених і невикористаних коштів.

Оборонна сфера України вже мала кілька гучних скандалів, пов'язаних із закупівлями. Найбільш відомий – історія із завищеними цінами на продукти харчування для військових, зокрема так звані «яйця по 17 гривень»: після розголосу вдалося зекономити для бюджету кілька мільярдів гривень. Інший резонансний випадок – закупівля неякісного зимового одягу для ЗСУ, розслідування щодо якої призвело до відставки тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.

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Теги: історія травень Держаудитслужба спротив харчування Укроборонпром розслідування документи продукти Міноборони Алла Басалаєва

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