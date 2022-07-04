Громада у Гостомелі вирішила перейти з Московської церкви (відео)

Рішення на зборах громади ухвалили одноголосно

Жителі міста Гостомель Київської області на зборах громади ухвалили рішення про перехід Свято-Покровської церкви до Православної церкви України. Про це повідомив учасник зборів, правозахисник і місцевий мешканець Віталій Купрій.

Рішення про перехід парафії з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ ухвалили одноголосно.

«Вітаю мешканців Гостомеля із прийняттям релігійною громадою рішення про перехід з московського патріархату до! Нарешті у храмі на вулиці будуть правити службу українською мовою, забудуть хто такий супостат Кирило і збільшать кількість прихожан за рахунок дійсних патріотів України», – написав Купрій.

За словами Купрія, рішення громади підтримав і начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

«В цілому він підтримав перехід парафії від московитів до ПЦУ. Але почав із промови що можна молитися і в Московському патріархаті, що викликало несхвальні вигуки присутніх», – розповів він.

На слуханнях також пропонували, що інша церква у селі Мостищі, яке вже давно є частиною Гостомеля, теж має перейти до ПЦУ.

Як відомо, на початку квітня 2022 року всю Київську область, зокрема міста Ірпінь, Бучу та Гостомель було звільнено від російської окупації

Додамо, що 22 квітня церква Покрови Пресвятої Богородиці у Гостомелі загорілася. Пожежа була оперативно ліквідована ДСНС. У поліції припустили, що причиною займання даху храму стала проблема з електропроводкою.

Нагадаємо, раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.