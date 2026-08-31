Кличко запропонував змінити роботу зеленої гілки метро під час тривог

Столиця хоче дозволити поїздам без обмежень перевозити пасажирів через Південний міст між двома берегами Дніпра

Київська влада запропонувала змінити роботу Сирецько-Печерської лінії метрополітену під час повітряних тривог. Зелена гілка може працювати без обмежень, зокрема перевозити пасажирів через Південний міст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка.

Відповідне питання розглянули на засіданні Ради оборони міста Києва. За його результатами ухвалили звернення до уряду стосовно зміни протоколів безпеки, які діють у столиці.

Якщо нові протоколи будуть ухвалені, місто пропонує дозволити Сирецько-Печерській лінії працювати без обмежень під час повітряної тривоги. Йдеться, зокрема, про рух поїздів через Південний міст із лівого берега на правий та у зворотному напрямку.

Водночас наземний комунальний транспорт столиці вже працює під час повітряних тривог. Рада оборони Києва також доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно підготувати оптимальні пропозиції стосовно зняття обмежень на рух автомобілів мостами, де вони діють під час повітряних тривог.

Крім того, столиця запропонувала послабити комендантську годину. Зокрема, Київ хоче дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час її дії, щоб забезпечити ефективну роботу логістики.

Зміни також можуть стосуватися людей, які прибувають до Києва потягами та іншим міжміським або міжнародним транспортом під час комендантської години. Необхідність перегляду правил у мерії пояснюють, зокрема, тим, що останнім часом транспорт може запізнюватися, через що пасажири прибувають до столиці вже вночі.

Також Київ запропонує уряду розглянути напрацювання стосовно іншого алгоритму роботи бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів та комунальних установ, які надають послуги містянам.

Необхідність перегляду правил виникла на тлі тривалих повітряних тривог, які впливають на роботу міського транспорту. Зокрема, під час тривог припиняється рух поїздів метро через Дніпро, через що пасажири змушені чекати відновлення сполучення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд готує зміни в роботі держави та Києва через «нову тактику російських атак». За його словами, протягом останніх кількох днів російські війська атакували Україну, зокрема столицю, дронами протягом усього дня, а в Києві повітряна тривога лунала понад 10 разів.