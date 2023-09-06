У парламенті виступає премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен прибула із офіційним візитом до Києва

Сьогодні, 6 вересня, окрім державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, до Києва з візитом також прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Наразі Фредеріксен виступає в українському парламенті. «В Парламенті виступає премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен», - написав нардеп.

Наразі інші подробиці візиту не відомі. З міркувань безпеки, інформація про візит Метте Фредеріксен, як й Ентоні Блінкена, раніше не розкривалася.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки.

Також відомо, що під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад $1 млрд.