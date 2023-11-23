Українські водії б'ють на сполох через зникнення автогазу на АЗС

У регіонах, де скраплений газ ще є в наявності, ціни підскочили до 39,6 грн/л

В Україні через обмеження польськими перевізниками руху вантажівок через кордон назріває серйозний дефіцит автомобільного газу. У низці мереж спостерігаються перебої з постачанням. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

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«Автогаз дорожчає та зникає з АЗС через блокаду польського кордону», – написав він.

Динаміка цін на газ для авто фото: скріншот

За словами директора «Консалтингової групи А-95», головний негативний фактор такої ситуації – блокування польського кордону. На нього припало 30% імпорту автотранспортом, або близько 25% ринку зрідженого газу.

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Найвідчутніше зник автогаз у мережі «Приват» (половина областей). У регіонах, де скраплений газ ще є, ціни підскочили до 39,6 грн/л. Хоча місяць тому коштував близько 27 грн/л.

Перебої з постачанням фіксують на заправках:

Upg;

Socar;

Motto;

Брсм;

Avantage.

Нагадаємо, нещодавно Куюн заявив зниження цін на нафту та нафтопродукти на світовому ринку призвело до того, що вартість дизельного пального та бензину в Україні буде падати. На відміну від автогазу блокада польського кордону на ціну цих видів палива не вплинула.

Раніше ми повідомляли, що пальне буде дорожчати до кінця 2023 року. Однак уже наступного року ціни стабілізуються.