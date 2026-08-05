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Російська атака знищила головний склад мережі магазинів одягу та взуття Intertop

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російська атака знищила головний склад мережі магазинів одягу та взуття Intertop
Разом із комплексом втрачено значну частину товарних запасів, обладнання та логістичну інфраструктуру
фото: пресслужба Intertop

Унаслідок атаки серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає

Під час масованого обстрілу у ніч проти 5 серпня російські війська повністю знищили високотехнологічний комплекс Denka Logistics – головний логістичний склад компанії Intertop Ukraine та основний логістичний вузол MTI Group. Про це повідомили в пресслужбі компанії Intertop, інформує «Главком».

Унаслідок атаки серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає.

За даними компанії, масштаби руйнувань об'єкта надзвичайно великі
За даними компанії, масштаби руйнувань об'єкта надзвичайно великі
фото: пресслужба Intertop

За даними компанії, масштаби руйнувань об'єкта, який безперебійно працював із 2009 року, надзвичайно великі. Разом із комплексом втрачено значну частину товарних запасів, обладнання та логістичну інфраструктуру, звідки щодня вирушали десятки тисяч замовлень по всій країні.

Наразі компанія оцінює наслідки удару
Наразі компанія оцінює наслідки удару
фото: пресслужба Intertop

Наразі компанія оцінює наслідки удару та перелаштовує операційні процеси для відновлення повноцінної роботи.

Intertop Ukraine – це відома українська компанія та лідер у сфері роздрібної торгівлі одягом, взуттям, аксесуарами та косметикою. Вона керує понад 140 магазинами та розвиває популярний онлайн-маркетплейс через офіційний сайт.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.

У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.

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Теги: Київ обстріл поранення

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