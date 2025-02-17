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Де у Києві купити продуктові товари 18-23 лютого: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Де у Києві купити продуктові товари 18-23 лютого: адреси ярмарків
У віторок, 18 лютого, ярмарки відбудуться п'яти районах столиці
фото з відкритих джерел

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цього тижня, з 18 до 23 лютого, у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

18 лютого (вівторок) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41–47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21–27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4.

19 лютого (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2–20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5–11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

20 лютого (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2–29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41–47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8–10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6–8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

21 лютого (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64–74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16–18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4.

22 лютого (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4–10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17.

23 лютого (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32–38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

До слова, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка,. Гопка зазначив, що сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 грн за десяток. В деяких місцях вартість може бути нижчою за 58 грн. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

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Теги: Київ ринок продукти

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