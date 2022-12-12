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Яка ситуація з енергоспоживанням у Києві – роз'яснення Yasno

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яка ситуація з енергоспоживанням у Києві – роз'яснення Yasno
Третій день у Києві діють нові графіки відключень
фото з відкритих джерел

Майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру

Обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Здається, що світла стає потроху більше, а годин з можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають – обмеження на місто лишається значним, більше ніж третина споживання. А з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру», – написав Коваленко.

Він зазначив, що третій день у Києві діють нові графіки відключень, які тестують ДТЕК Київські електромережі.

Раніше повідомлялось, що найскладніша ситуація з електропостачанням станом на 8 грудня зберігається в східному регіоні України.

Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. Також генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб.

Читайте також: Як захистити електроприлади при відключенні світла
Теги: Київ енергетика

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