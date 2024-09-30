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Корупційні махінації: чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено від роботи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Корупційні махінації: чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено від роботи
Остаточне рішення щодо винувато суддів у скоєнні корупційного злочину ухвалюватиме суд
фото: з відкритих джерел

Судді вимагали та отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення про скасування арешту майна

Сьогодні, 30 вересня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення від виконання обов’язків чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Таке рішення було прийнято на підставі підозр у отриманні хабаря в розмірі $35 ти.  Про це інформує пресслужба САП.

«30 вересня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності 4 суддів Київського апеляційного суду, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна», – йдеться у повідомленні.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, судді вимагали та отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Розслідування цієї справи тривало декілька місяців.

Термін відсторонення – до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура нагадала, що 20 вересня 2024 року обвинувальний акт стосовно вищевказаних суддів направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до заступниці прокурора Запорізької області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у 8 млн грн.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області. 

 

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Теги: прокуратура прокурор розслідування Антикорупційний суд правосуддя хабар

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