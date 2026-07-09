9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 липня у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, День моди та День поклику горизонту. До кінця 2026 року залишається 175 днів. Православні віряни за новоюліанським календарем вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день знищення стрілецької зброї

Щороку 9 липня у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Цю дату було започатковано за ініціативою держав-членів ООН у 2001 році під час Конференції ООН з питань незаконної торгівлі стрілецькою та легкою зброєю.

Головна мета дня – привернути увагу до проблеми незаконного обігу зброї, яка залишається одним із чинників збройних конфліктів, злочинності та загибелі цивільного населення в різних країнах світу.

У багатьох державах цього дня проводять акції зі знищення незаконно вилученої або надлишкової стрілецької зброї, а також інформаційні кампанії, присвячені контролю за її обігом. В ООН наголошують, що фізичне знищення зброї є одним із найефективніших способів запобігти її повторному потраплянню на нелегальний ринок та зменшити ризики для безпеки населення.

День поклику горизонту

Щороку 9 липня у світі відзначають День поклику горизонту – неофіційне свято, присвячене мріям, новим можливостям і прагненню до змін. Його головна ідея полягає в тому, щоб хоча б на мить відійти від повсякденних турбот, озирнутися навколо та замислитися над власними цілями й майбутнім.

Символом цього дня являється горизонт, який у багатьох культурах асоціюється з новими відкриттями, подорожами, надією та початком нового етапу життя.

Традиційно цього дня люди вирушають на природу, зустрічають світанок або захід сонця, складають плани, розпочинають давно відкладені справи чи просто дозволяють собі помріяти про майбутнє. Свято не має офіційного статусу, однак щороку привертає увагу тих, хто сприймає його як нагадування не боятися змін, ставити перед собою нові цілі та впевнено рухатися до їхнього втілення.

День моди

День моди щороку відзначають 9 липня, присвячуючи його особистому стилю, творчому самовираженню та сучасним модним тенденціям. Свято заохочує людей демонструвати власну індивідуальність за допомогою одягу, аксесуарів і поєднання різних стилів, наголошуючи, що мода є не лише індустрією, а й способом комунікації та самовираження.

Вважається, що День моди вперше почали відзначати у 2016 році у США, а його популяризації значною мірою сприяли соціальні мережі, де користувачі ділилися своїми образами та модними експериментами. Згодом ініціативу підтримали дизайнери, стилісти, бренди та прихильники моди в різних країнах світу.

Сьогодні Fashion Day є нагодою привернути увагу до ролі моди в сучасній культурі, розвитку креативних індустрій і можливості кожної людини підкреслити свою унікальність через власний стиль.

Релігійні свята та їхня історія

Священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський

9 липня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

За церковним переданням, Панкратій народився в Антіохії за часів земного життя Ісуса Христа. Під час паломництва до Єрусалима він зустрівся з апостолом Петром, а після смерті батьків присвятив життя молитві та служінню Богові.

Згодом апостоли Петро і Павло висвятили його на єпископа міста Тавроменій на острові Сицилія. Там він проповідував Євангеліє, будував храми та навертав місцевих жителів до християнства.

За проповідь християнської віри Панкратій загинув мученицькою смертю — його закидали камінням. Віряни моляться святому про здоров'я, мир у родині, зміцнення віри та Божу допомогу у важких життєвих обставинах.

Народні вірування та прикмети

Якщо чорниці вродило багато – зима буде холодною.

Жаби голосно квакають – буде тепла погода.

Жаби замовкли – очікується похолодання.

Павук плете павутину біля оселі – до ясної та сухої погоди.

Латаття або лілії закрилися вдень – незабаром піде дощ.

Риба вистрибує з води – до опадів.

Що не можна робити сьогодні:

позичати гроші;

починати нові важливі справи;

сваритися з рідними, особливо з батьками.

Водночас день вважався сприятливим для переїзду, а також для збору чорниці. Існувало повір'я, що скуштувати цього дня чорниці — на здоров'я та добрий рік.

Історичні події

1357 – імператор Священної Римської імперії Карл IV заклав перший камінь знаменитого Карлового мосту в Празі.

1686 – сім єпископів подали петицію проти Декларації про віротерпимість англійського короля Якова II.

1789 – у Франції Національні установчі збори оголосили себе вищим законодавчим органом влади.

1816 – Аргентина проголосила незалежність від Іспанії.

1877 – стартував перший в історії Вімблдонський тенісний турнір.

1922 – відбувся перший політ першого повністю металевого літака масового виробництва – пасажирського Junkers F 13.

1955 – опубліковано «Маніфест Рассела-Ейнштейна», присвячений загрозі ядерної війни.

1961 – у Вінніпезі (Канада) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

2002 – Організація Африканської Єдності офіційно перетворена на Африканський Союз.

2011 – Південний Судан офіційно став незалежною державою, відокремившись від Судану.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Кирило та Федір.