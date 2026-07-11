Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 липня в церковному календарі – День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

12 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія – двох вірних Христу, які в часи жорстоких переслідувань відмовилися поклонятися язичницьким богам і прийняли смерть за свою віру. Цей день у народі також прозвали «Великі роси» – за особливу цілющу силу ранкової роси.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Святі мученики Прокл та Іларій жили за часів жорстоких переслідувань християн у Римській імперії, коли відмова приносити жертви язичницьким богам прирівнювалася до державного злочину. Християнські громади діяли переважно підпільно, а їхніх членів нерідко ловили за доносами і засуджували до тортур і смерті.

Прокл та Іларій відкрито сповідували Христа, підтримували братів у вірі й не приховували своєї приналежності до християнської громади. Саме це і стало причиною їх арешту. На суді їм пропонували зректися Христа і принести жертву язичницьким богам. Обидва відмовилися. Їх піддавали допитам і тортурам, намагаючись зламати волю, – але мученики залишалися непохитними, свідчачи, що вірність Христу для них вища за страх смерті. Зрештою обох засуджено до страти.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять преподобного Михаїла Малеїна – візантійського ченця X століття, уродженця знатного роду, який залишив кар'єру й багатство заради чернецтва в монастирі на горі Кіміна у Віфінії. Серед його духовних учнів був Никифор II Фока – майбутній візантійський імператор, який зберіг глибоку пошану до наставника на все життя. Преподобний Михаїл відійшов до Господа близько 961 року. 

Молитва дня

До святих мучеників Прокла та Іларія звертаються з молитвами про заступництво, захист від ворогів, міцність у вірі та терпіння у скорботах.

О, святі страстотерпці, мученики Прокле та Іларіє! Ви, що змалечку й до останнього подиху вірно Христу служили і жодними жорстокими муками від любові Божої не відступили, погляньте на нас, немічних, що в часи земних випробувань до вашого заступництва прибігають.

Умоліть Всемилостивого Бога, Сина Божого, за Якого ви кров свою пролили, щоб дарував нам міцність у вірі, терпіння у скорботах та захист від підступів ворожих. Випросіть для нас у Господа мир, прощення гріхів та спасіння душ наших.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав поетичну назву «Великі роси» – вірили, що ранкова роса 12 липня набуває особливої цілющої сили. Наші предки вмивалися нею або ходили по ній босоніж, щоб зміцнити здоров'я, зберегти молодість і відвести «лихе око».

  • Рясна ранкова роса – до ясної та спекотної погоди.
  • Туман вранці – до слабкого врожаю.
  • Грім цього дня – жнива можуть перериватися через непогоду.
  • Сильний вітер – чекайте мінливої погоди в серпні.
  • Спека починає спадати після 12 липня – осінь буде ранньою.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня жінкам радили уникати важкої фізичної праці, ремонту, шиття та виснажливої роботи. Не варто давати чи брати гроші в борг, сваритися й лихословити. Вірили також, що той, хто цього дня гірко плаче, може «притягнути» смуток на цілий рік.

Читайте також:

Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канадець вперше побував в українському селі та був щиро вражений тим, що побачив
Канадця шокував побут звичайної української родини у селі
14 червня, 16:15
Україна хоче зібрати кошти до саміту НАТО в Анкарі, щоб Росія не встигла повернути собі ініціативу
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
13 червня, 03:29
Андрій Садовий розповів про своїх батьків
Садовий розповів, як заробляв перші гроші у 16 років
16 червня, 09:36
28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України
Зеленський звернувся до народу в День Конституції України
28 червня, 09:58
У Києві чути грім, небо затягнули темні хмари
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
29 червня, 20:35
Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером
Командира 154-ї бригади знайдено мертвим
28 червня, 18:50
Мінімальний рівень виплат для військових, які проходять службу в тилу, становитиме від 30 тисяч гривень на місяць
Кому платитимуть тилову надбавку в 10 тисяч: роз’яснення Міноборони
4 липня, 15:30
Україна разом із міжнародними партнерами системно працює над розширенням спроможностей протиповітряної оборони
Міноборони назвало відсоток збитих у червні ракет і дронів
9 липня, 22:10
Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року
FT: Кремль відмовився від змістовних переговорів до 2027 року
6 липня, 06:31

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва
На Запоріжжі поблизу окопів волонтери врятували рідкісну тварину. Таких в Україні залишилося близько 100
На Запоріжжі поблизу окопів волонтери врятували рідкісну тварину. Таких в Україні залишилося близько 100
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
Один із наймолодших комбригів ЗСУ розповів, як мобілізовані змінюються на війні
Один із наймолодших комбригів ЗСУ розповів, як мобілізовані змінюються на війні
Ідентифіковано двох росіян, причетних до катування українських полонених
Ідентифіковано двох росіян, причетних до катування українських полонених
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua