Яке релігійне свято відзначається 12 липня 2026: традиції та молитва

Свята 12 липня в церковному календарі – День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

12 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія – двох вірних Христу, які в часи жорстоких переслідувань відмовилися поклонятися язичницьким богам і прийняли смерть за свою віру. Цей день у народі також прозвали «Великі роси» – за особливу цілющу силу ранкової роси.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Святі мученики Прокл та Іларій жили за часів жорстоких переслідувань християн у Римській імперії, коли відмова приносити жертви язичницьким богам прирівнювалася до державного злочину. Християнські громади діяли переважно підпільно, а їхніх членів нерідко ловили за доносами і засуджували до тортур і смерті.

Прокл та Іларій відкрито сповідували Христа, підтримували братів у вірі й не приховували своєї приналежності до християнської громади. Саме це і стало причиною їх арешту. На суді їм пропонували зректися Христа і принести жертву язичницьким богам. Обидва відмовилися. Їх піддавали допитам і тортурам, намагаючись зламати волю, – але мученики залишалися непохитними, свідчачи, що вірність Христу для них вища за страх смерті. Зрештою обох засуджено до страти.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять преподобного Михаїла Малеїна – візантійського ченця X століття, уродженця знатного роду, який залишив кар'єру й багатство заради чернецтва в монастирі на горі Кіміна у Віфінії. Серед його духовних учнів був Никифор II Фока – майбутній візантійський імператор, який зберіг глибоку пошану до наставника на все життя. Преподобний Михаїл відійшов до Господа близько 961 року.

Молитва дня

До святих мучеників Прокла та Іларія звертаються з молитвами про заступництво, захист від ворогів, міцність у вірі та терпіння у скорботах.

О, святі страстотерпці, мученики Прокле та Іларіє! Ви, що змалечку й до останнього подиху вірно Христу служили і жодними жорстокими муками від любові Божої не відступили, погляньте на нас, немічних, що в часи земних випробувань до вашого заступництва прибігають. Умоліть Всемилостивого Бога, Сина Божого, за Якого ви кров свою пролили, щоб дарував нам міцність у вірі, терпіння у скорботах та захист від підступів ворожих. Випросіть для нас у Господа мир, прощення гріхів та спасіння душ наших. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав поетичну назву «Великі роси» – вірили, що ранкова роса 12 липня набуває особливої цілющої сили. Наші предки вмивалися нею або ходили по ній босоніж, щоб зміцнити здоров'я, зберегти молодість і відвести «лихе око».

Рясна ранкова роса – до ясної та спекотної погоди.

Туман вранці – до слабкого врожаю.

Грім цього дня – жнива можуть перериватися через непогоду.

Сильний вітер – чекайте мінливої погоди в серпні.

Спека починає спадати після 12 липня – осінь буде ранньою.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня жінкам радили уникати важкої фізичної праці, ремонту, шиття та виснажливої роботи. Не варто давати чи брати гроші в борг, сваритися й лихословити. Вірили також, що той, хто цього дня гірко плаче, може «притягнути» смуток на цілий рік.