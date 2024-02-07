Атака на столицю: унаслідок падіння ракети утворилася вирва (відео)

Унаслідок обстрілу розтрощена частина дороги

На місці падіння ракети у одному із районів столиці утворилася велика вирва. У мережі з'явилося відео наслідків.

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Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО.

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Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Унаслідок ракетної атаки росіян по Києву сталася загорання будівлі у Голосіївському районі столиці.