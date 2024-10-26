На Курщину до понеділка перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів – NYT

Війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років

У Курську області до понеділка, 28 жовтня, перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові з так званого елітного підрозділу. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська прибули до Курської області. З того часу солдатів КНДР продовжують перекидати. Як пише видання, «тисячі військових прибувають щодня».

Поінформовані джерела видання в Україні заявили, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ у Курській області.

За словами співрозмовника, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім везуть у зону бойових дій.

Наразі війська КНДР зосереджені лише в Курській області.

Зазначається, що північнокорейські солдати ще не вступили в бій. Поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті та як змінять динаміку на полі бою. Війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.

Нагадаємо, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину.

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.