Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені

Троє травмованих – у тяжкому стані

У стаціонарах міських лікарень перебувають дев'ять із 15 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Троє поранених – у тяжкому стані. Одна людина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

З пошкодженої багатоповерхівки в Солом'янському районі надзвичайники врятували трьох людей, уточнив голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. На цій локації відомо про трьох постраждалих.

❗️Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки у Солом'янському районі: на цій локації врятували трьох людей



Також, є пошкодження житлових будинків, нежитлових приміщень. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі, повідомляє голова Солом'янської РДА Сергій… pic.twitter.com/7OXlGWypUS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

За даними прем'єр-міністра Сергія Корецького, станом на цю хвилину – одна людина загинула, 16 поранено.

Загалом пошкоджено вісім багатоквартирних і один приватний будинок у Києві та області, знищено півтора десятка приватних автомобілів. Завдано шкоди приватному бізнесу, постраждали адміністративні будівлі.

Над ліквідацією наслідків нічної атаки працює близько 600 рятувальників, 145 одиниць техніки.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.