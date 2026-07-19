Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені
З пошкодженої багатоповерхівки в Солом'янському районі надзвичайники врятували трьох людей
фото: ДСНС

Троє травмованих – у тяжкому стані

У стаціонарах міських лікарень перебувають дев'ять із 15 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Троє поранених – у тяжкому стані. Одна людина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

З пошкодженої багатоповерхівки в Солом'янському районі надзвичайники врятували трьох людей, уточнив голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. На цій локації відомо про трьох постраждалих.

Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

За даними прем'єр-міністра Сергія Корецького, станом на цю хвилину – одна людина загинула, 16 поранено.

Загалом пошкоджено вісім багатоквартирних і один приватний будинок у Києві та області, знищено півтора десятка приватних автомобілів. Завдано шкоди приватному бізнесу, постраждали адміністративні будівлі.

Над ліквідацією наслідків нічної атаки працює близько 600 рятувальників, 145 одиниць техніки.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл поранення ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканців столиці та регіону закликають бути обережними, під час негоди триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода
22 червня, 17:11
Людмила Голота розповіла, чи вдається їй продавати свої картини
«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії
6 липня, 12:20
Російські окупанти вдарили по Одеській області
На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
14 липня, 08:42
Будівництво 25-поверхового будинку на вулиці Князів Острозьких, 43/11
Будівництво 80-метрової висотки біля Лаври: столична влада видала приписи про припинення робіт
29 червня, 13:01
Влітку 2024 року під час отримання першої частини суми у розмірі $12 тис. зловмисницю затримали «на гарячому»
У Києві суд покарав адвокатку, яка вимагала у знайомого $30 тис. за вигадані послуги
1 липня, 14:04
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
6 липня, 09:55
Міський голова підкреслив, що Київ уже реалізує заходи комплексного плану стійкості за рахунок міського бюджету та залучених кредитних коштів
План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО
6 липня, 13:06
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
14 липня, 00:48
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще 16 поранені (оновлено)
Сьогодні, 09:30

Новини

Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені
Масована атака на Київ: стало відомо, у якому стані поранені
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці
У Києві шахрай два місяці безкоштовно жив у різних квартирах: як його покарали
У Києві шахрай два місяці безкоштовно жив у різних квартирах: як його покарали
У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
Працювала на окупантів, а потім оселилася у Києві. СБУ затримала експосадовицю
Працювала на окупантів, а потім оселилася у Києві. СБУ затримала експосадовицю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
66K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua